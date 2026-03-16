Asolvi adquiere Beta10 para acelerar su crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

-Asolvi, líder europeo en software de gestión de servicios de campo (FSM) para el sector de la protección contra incendios y la seguridad, adquiere Beta10 para acelerar su crecimiento

LONDRES, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Asolvi, el proveedor líder en Europa de software de gestión de servicios de campo (FSM) para sectores especializados, se complace en anunciar la adquisición de Beta10 en España.

El sector de la protección contra incendios y la seguridad es uno de los mercados finales más atractivos en el ámbito de la gestión de servicios de campo (FSM), caracterizado por una fuerte regulación, bajos niveles de digitalización, un alto crecimiento, una gran fidelidad de los clientes y un panorama de software fragmentado. Asolvi ha creado la única plataforma a gran escala en Europa dedicada al sector de la protección contra incendios y la seguridad, y está impulsando la consolidación del mercado al tiempo que registra un crecimiento orgánico cercano al 25 %.

Fundada en 2007 por Pablo Cervantes e Ignacio Montero, Beta10 se ha consolidado firmemente como el proveedor líder de software FSM en el sector de la seguridad y las alarmas en España. La empresa también cuenta con una sólida presencia en el sector complementario de la protección contra incendios y ha registrado un crecimiento orgánico de alrededor del 30 %.

Pablo Cervantes e Ignacio Montero, co-fundadores de Beta10, comentaron: "Estamos encantados de unirnos al Grupo Asolvi, el líder del mercado europeo. Al unir fuerzas, nos beneficiaremos de la envergadura y la experiencia de Asolvi, ofreceremos a nuestros clientes un nuevo producto nativo de la nube y basado en IA en un futuro próximo, y ampliaremos la presencia de nuestro producto al resto de Europa y América Latina. No podríamos estar más ilusionados".

Asolvi está unificando las capacidades funcionales de todos sus productos de seguridad y protección contra incendios en Reino Unido, Alemania, España y los países nórdicos, donde el grupo ya ha consolidado su liderazgo en los mercados locales. El grupo lanzará un nuevo producto nativo de la nube y con tecnología de IA en abril de 2026, aprovechando décadas de experiencia para ofrecer la que será la solución más completa y moderna del mercado europeo. Los fundadores de Beta10 aportarán su experiencia única del mercado español, especialmente en el subsector de la seguridad mediante alarmas.

Nick Barnett, consejero delegado de Asolvi, dijo: "Beta10 aporta a Asolvi una auténtica solidez en el sector. Los conocimientos que cuenta el equipo complementarán nuestra gama de productos y consolidarán aún más a Asolvi como líder europeo en software de gestión de servicios de campo (FSM) para proveedores especializados en servicios de seguridad y protección contra incendios, lo que les permitirá hacer más. En el sector de la seguridad y la protección contra incendios, competimos principalmente con proveedores de FSM horizontales o con empresas de soluciones locales de menor envergadura. Nuestro nuevo producto, que se lanzará próximamente, ampliará aún más la distancia con respecto a la competencia".

Fernando Piekenbrock y Tomas Ambrosio de Volpi Capital, el accionista mayoritario de Asolvi, añadieron: "Conocimos a Pablo en 2024 y, desde entonces, hemos seguido de cerca a la empresa, quedándonos siempre impresionados por su trayectoria. Beta10 supone la duodécima adquisición de Asolvi, y el sector de la protección contra incendios y la seguridad representa ahora aproximadamente la mitad de nuestros ingresos recurrentes anuales".

Acerca de Asolvi

Asolvi es el proveedor líder en Europa de software de gestión de servicios de campo para sectores especializados, con la confianza de más de 2.000 clientes en más de 20 países y una sólida presencia en Reino Unido, la región DACH, los países nórdicos, España y Latinoamérica. Fundada en 1991 en Noruega, Asolvi ha crecido tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones hasta convertirse en el actor dominante en los sectores de seguridad y protección contra incendios, entornos de trabajo y TI, y servicios públicos, entre otros. Con el respaldo de Volpi Capital, Viking Growth y su equipo directivo, Asolvi sigue impulsando la consolidación y la transformación digital en todo el mercado de la gestión de servicios de campo (FSM).

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