Aumento de ventas de formatos tradicionales tras la prohibición de los vapeadores de un solo uso

Los minoristas registran fuertes ventas de formatos tradicionales tras cumplirse tres meses de la prohibición de los vapeadores de un solo uso

El SKE 600 PRO demuestra cómo la continuidad impulsa las ventas iniciales en el mercado de dispositivos no desechables.

LONDRES, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ — Tras tres meses de vigencia de la prohibición de los cigarrillos electrónicos de un solo uso, la marca global de vapeo SKE revela cómo su estrategia de "menos es más" está dando resultados en el mercado minorista.

La empresa afirma que sus cifras de ventas respaldan su idea de que los consumidores están dispuestos a optar por productos reutilizables, pero no lo harán simplemente por el hecho de cambiar.

La marca, que antes de la prohibición de junio era el principal proveedor de cigarrillos electrónicos de un solo uso en el Reino Unido, dedicó un año a prepararse para la nueva ley y ha recopilado datos de ventas durante seis meses para su dispositivo de cápsulas recargables SKE 600 PRO, cuyos resultados, según la empresa, han superado con creces las expectativas.

Según informa SKE, el dispositivo ha tenido una gran aceptación tanto entre distribuidores como minoristas. Esta marca global vende sus productos a través de 2.000 tiendas minoristas en Reino Unido, incluyendo cadenas como Tesco, Sainsbury's, ASDA, Morrisons, One Stop y la empresa independiente de estaciones de servicio MFG.

La empresa lanzó el modelo 600 PRO con mucha antelación a la prohibición y minimizó los cambios respecto al producto anterior para que la transición fuera lo más sencilla posible para los consumidores al adaptarse a los dispositivos de vapeo recargables.

Los ejecutivos de la empresa adoptaron una política de "menos es más" mientras se adaptaban al nuevo entorno regulatorio.

Además, unos nuevos datos revelan que alrededor del 14% de los usuarios de cigarrillos electrónicos aún están consumiendo los dispositivos que ahora están prohibidos[1, lo que demuestra que la decisión de actuar con cautela ha sido acertada para SKE, ya que indica que un número considerable de usuarios se resisten a cambiar sus hábitos de vapeo.

Jack Dong, consejero delegado de SKE, declaró: "El éxito de los cigarrillos electrónicos desechables se debió a que imitaban la experiencia de fumar sin los riesgos del humo del tabaco y eran muy fáciles de usar. Sabíamos que una prohibición podría alterar los hábitos de los consumidores, por lo que lanzamos el modelo 600 PRO con antelación. Al convertir nuestro producto más vendido en un dispositivo recargable que cumple con la normativa, manteniendo su diseño, sabores y características originales, hemos garantizado la continuidad para los consumidores en un momento de cambios. Las pequeñas modificaciones en los colores, las descripciones de los sabores y la marca han asegurado que el producto siga dirigido a un público adulto y mantenga su estilo discreto".

Según Dong, los datos de ventas de los últimos seis meses del modelo SKE 600 PRO han revelado una "fuerte demanda" y un gran volumen de pedidos por parte de distribuidores mayoristas y minoristas, debido a que los consumidores están optando por productos de uso múltiple.

Añadió: "Los primeros datos de ventas del SKE 600 PRO demuestran que a los consumidores les encanta el diseño elegante y compacto de nuestros productos rectangulares, lo que ha tenido una gran aceptación tanto entre los minoristas y distribuidores como entre los consumidores. Ofrece a los consumidores seguridad y tranquilidad en un momento de cambios, y estamos convencidos de que esto nos ayudará a consolidar nuestra posición como líderes del mercado en el sector del vapeo en Reino Unido".

Los estudios recientes sobre los hábitos de consumo de cigarrillos electrónicos tras la entrada en vigor de la prohibición parecen justificar la decisión de actuar con cautela. Estos estudios muestran que poco más de la mitad de los antiguos usuarios de dispositivos desechables han optado por los nuevos productos recargables y reutilizables, mientras que otros adquieren productos ilegales en el mercado negro, vuelven a fumar o consumen los dispositivos desechables que tenían en reserva. La encuesta reveló que el 14% seguía utilizando dispositivos desechables que habían comprado y almacenado antes de la prohibición. [1]

La Asociación de la Industria del Vapeo en Reino Unido ha expresado su profunda preocupación por la posibilidad de que los exfumadores vuelvan a consumir tabaco y ha instado al gobierno a concienciar a la población sobre los riesgos relativos del tabaquismo y el vapeo tras la prohibición.

El director general de UKVIA, John Dunne, declaró: "He visto varios informes que indican un aumento del consumo de tabaco entre los adultos, ya que quienes antes usaban cigarrillos electrónicos desechables están volviendo a fumar. Estamos encantados de colaborar con el gobierno para ayudar a revertir esta preocupante tendencia, aprovechando al máximo el papel fundamental que puede desempeñar el vapeo para lograr el objetivo del Reino Unido de convertirse en un país libre de humo".

La nueva imagen de marca de SKE incluye nuevos sistemas de cápsulas recargables, sistemas de tanque abierto y productos sin humo, dirigidos a todo tipo de consumidores, desde los más básicos hasta aquellos que buscan productos de gama alta. Su identidad visual renovada incluye un nuevo diseño de logotipo, nuevos elementos gráficos y un nuevo diseño de empaquetado.

