Automation Anywhere Logo

Automation Anywhere Logo - AUTOMATION ANYWHERE, INC./PR NEWSWIRE (LOGO)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Automation Anywhere anuncia un sólido rendimiento en el tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2024 gracias al poder de los acuerdos basados en IA generativa, los grandes clientes empresariales y el impulso global

La rentabilidad se adelanta un trimestre a lo previsto y espera un cuarto trimestre fuerte

SAN JOSÉ, California, 21 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, líder en automatización inteligente que pone la IA al servicio de todos los aspectos de una organización, ha anunciado hoy sus sólidos resultados del tercer trimestre, impulsados por los nuevos productos de automatización generativa mejorados con IA, los grandes acuerdos con clientes empresariales y la ejecución global de ventas. Con su fuerte rendimiento e impulso en todas las regiones del mundo, la compañía informó que el valor en dólares de los grandes acuerdos aumentó en más de un 35% año tras año, ayudando a la compañía a lograr la rentabilidad antes de lo previsto.

"Los resultados del tercer trimestre superaron los objetivos en todas nuestras métricas clave, con un gran crecimiento de acuerdos como una señal sólida de que los clientes están adoptando cada vez más nuestra plataforma para la transformación empresarial", comentó Mihir Shukla, consejero delegado y cofundador de Automation Anywhere. "Nuestras soluciones y casos de uso impulsados por GenAI contribuyeron al 30% de las contrataciones, lo que confirma que los clientes están buscando la poderosa combinación de tecnologías de IA y automatización para resolver sus complejos desafíos. La combinación de un fuerte rendimiento de los ingresos y un disciplinado control de costes nos ha permitido reinvertir en crecimiento. Construir una empresa duradera con la "regla de los 40" es uno de nuestros objetivos y nuestros resultados financieros representan una señal tangible de que vamos por el buen camino".

Claves del negocio

Las grandes operaciones de más de 100.000 dólares de valor anualizado representaron más del 50% de las contrataciones del trimestre.

Los buenos resultados del negocio empresarial se debieron a las sólidas reservas en las regiones de Norteamérica, Asia-Pacífico, India y Oriente Medio .

y . Más del 50% de los clientes descargaron los paquetes de automatización de IA generativa de la empresa y pueden desarrollar de forma segura soluciones de automatización de próxima generación con modelos de IA de nivel empresarial líderes del sector como Anthropic, AWS, Google Vertex AI, Microsoft Azure OpenAI Service y OpenAI ChatGPT Enterprise.

La amplia base de clientes, la elevada fidelidad de la clientela y el liderazgo continuado en productos permitieron mejorar el flujo de caja y la solidez del balance.

Según Maureen Fleming, vicepresidenta de Investigación sobre IA y Automatización de IDC: "La mejora de la productividad es una de las principales áreas de interés para las organizaciones que adoptan GenAI y uno de los principales impulsores de las rápidas y aceleradas inversiones en esta tecnología. La convergencia de la nube, la automatización y GenAI para ofrecer capacidades avanzadas orientadas a la eficiencia y la productividad impulsará el rendimiento en las organizaciones, y el crecimiento de los proveedores de estos servicios convergentes".

"Nos encontramos ante una oportunidad única en una generación para reimaginar todos los aspectos de las operaciones comerciales de una empresa, en la que todos los departamentos y funciones se beneficiarán de la automatización y la IA generativa. Estamos viendo señales claras de que las soluciones de automatización inteligente son una de las mejores maneras de desplegar la IA de forma segura y protegida en las organizaciones y lograr un ROI significativo rápidamente", añadió Shukla.

Hechos destacados del anuncio del tercer trimestre

Automation Anywhere ha anunciado la mayor expansión de plataforma de automatización basada en IA generativa hasta la fecha, con una nueva capa de IA responsable en el núcleo de su plataforma. Esta capa fundacional incluye los primeros y únicos modelos de automatización de IA generativa personalizados desarrollados sobre los principales modelos de grandes lenguajes y entrenados con metadatos anonimizados de millones de automatizaciones. Estos modelos ofrecen a las empresas la capacidad de desarrollar y ejecutar procesos y flujos de trabajo complejos de forma automática, primero comprendiendo la solicitud de trabajo, convirtiendo el lenguaje natural en pasos y creando dinámicamente nuevos flujos de trabajo de procesos. Es posible automatizar un gran número de procesos y flujos de trabajo empresariales, creando un nuevo sistema de trabajo que transforma fundamentalmente los modelos operativos de las organizaciones para ayudarles a gestionar mejor las condiciones y las interrupciones del negocio.

Automation Success Platform también incluye nuevas herramientas de IA de alta confianza y capacidades de seguridad y gobernanza que son clave para implementar automatizaciones basadas en IA a escala con controles de acceso, privacidad de datos, supervisión en tiempo real para implementaciones seguras y flexibles en toda la empresa.

La empresa también ha anunciado cuatro productos de automatización basados en IA generativa, incluido Autopilot, que permite el rápido desarrollo de automatizaciones integrales mediante IA generativa. Los nuevos productos permiten a las organizaciones automatizar procesos más complejos y flujos de trabajo empresariales integrales y acelerar sus resultados y el retorno de la inversión.

Gartner nombró a Automation Anywhere como líder por quinto año consecutivo en el Cuadrante Mágico de Automatización 2023. Automation Anywhere fue reconocida como Líder por su Integridad de Visión y Capacidad de Ejecución.

El tercer trimestre de Automation Anywhere finalizó el 31 de octubre de 2023. Como empresa privada, Automation Anywhere no divulga información financiera detallada.

Acerca de Automation AnywhereAutomation Anywhere es líder en soluciones de automatización inteligente que ponen la IA a trabajar en todos los aspectos de una organización. La plataforma Automation Success de la empresa cuenta con IA especializada, IA generativa y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, con un enfoque que prioriza la seguridad y la gobernanza. Automation Anywhere capacita a organizaciones de todo el mundo para liberar ganancias de productividad, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. La empresa se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano mediante la automatización inteligente. Más información disponible en la página web www.automationanywhere.com.

Automation Anywhere es una marca comercial/marca de servicio registrada de Automation Anywhere, Inc. en Estados Unidos y otros países.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/541440/...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/automation-anywhere-anuncia-un-solido-rendimiento-en-el-tercer-trimestre-del-ejercicio-fiscal-de-2024-301994760.html