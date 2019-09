Axios Systems se posiciona en el Cuadrante Mágico de Gartner

Publicado 12/09/2019 11:21:15 CET

- Axios Systems posicionado por octava vez en el Cuadrante Mágico de Gartner para herramientas de gestión de servicios TI

WASHINGTON, 12 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ --Uno de los proveedores líderes mundiales de soluciones IT Service Management (ITSM) [https://www.axiossystems.com/it-service-management-product-o...] e IT Operations Management (ITOM) [https://www.axiossystems.com/it-operations-management-produc...], Axios Systems [https://www.axiossystems.com/], ha vuelto a ser reconocido por los analistas de la industria global Gartner Inc. en su último informe "Magic Quadrant for IT Service Management Tools" para 2019.(1)

La inclusión de Axios Systems en el Cuadrante Mágico -su octava aparición consecutiva- significa que la Compañía se encuentra entre los 10 vendedores situados en el informe dentro del campo de Gestión de Servicios de este año.

Desde su lanzamiento en 1988, Axios Systems ha ofrecido tecnología especializada en Gestión de Servicios mediante su solución líder ITSM assyst. Ahora con un producto ampliado que ofrece también cubrir IT Operations Management e IT Business Management, Axios Systems es un pionero en el campo ITSM, convirtiéndose en el primer vendedor en lograr una acreditación total de PinkVERIFY(TM) para los 16 procesos ITIL® dentro de una sola solución.

El vicepresidente ejecutivo de Axios, Markos Symeonides, dijo: "Para nosotros, ser reconocidos por octava vez en el Cuadrante Mágico de Gartner para ITSM Tools no solo es un reconocimiento de nuestra apuesta reciente por evolucionar assyst, sino una prueba más de que nuestra solución debería considerarse para todos los proyectos de sustitución y selección de herramientas ITSM.

"Estamos avanzando constantemente nuestro software mediante nuevos adelantos en inteligencia artificial, chatbots y ampliación de la gestión de servicios a departamentos fuera de la TI".

Aviso legal de Gartner

Gartner no respalda a ningún distribuidor, producto o servicio descrito en sus publicaciones investigativas, y no aconseja a los usuarios de tecnología a seleccionar solamente a aquellos distribuidores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones investigativas de Gartner consisten en las opiniones de la organización investigativa de Gartner y no se deben interpretar como aseveraciones de hechos. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas cualesquiera garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.

Acerca de Axios Systems

Axios Systems se compromete a ofrecer soluciones innovadoras IT Service Management (ITSM) e IT Operations Management (ITOM) [http://globenewswire.com/Tracker?data=MW5x6a2OgBJtNCx_pglTjM...] que ayudan a los clientes no solo a mejorar sus operaciones de infraestructura, sino también a mejorar la entrega de servicio en funciones empresariales, como RR HH, gestión de instalaciones y finanzas. Axios está reconocida como líder mundial por los analistas líderes y su base de clientes global, con un enfoque 100% en tecnologías de gestión de servicios.

El software empresarial de Axios, assyst, es una solución todo en uno, que fue diseñada para transformar los departamentos de TI en equipos de servicio al cliente rentables. assyst añade un valor tangible a la organización de cada cliente basado en el marco ITIL® para ayudar a resolver sus retos empresariales.

assyst está acreditada para los 16 procesos PinkVERIFY(TM) ITIL®, y Axios fue el primer vendedor en lograr esto dentro de una solución genérica completa.

Referencias:

(1 )Gartner, Magic Quadrant for IT Service Management Tools, Rich Doheny, Chris Matchett, Siddharth Shetty, 29 August 2019. The report was previously titled Magic Quadrant for IT Service Support Management Tools.

