El último libro del destacado abogado africano especializado en energía NJ Ayuk describe los pasos que le gustaría que los africanos tomaran para aprovechar todo el potencial de los vastos recursos petroleros del continente. Ayuk afirma que parte de ese proceso debe ser un esfuerzo continuado para mantener a las empresas estadounidenses de petróleo y gas en África

Ayuk ha dedicado el Capítulo 17 de Billones en juego: el futuro de la energía africana a la relación entre los EE. UU. y África, así como al potencial de Estados Unidos para impulsar el despegue de África hacia un futuro más brillante.

"Las empresas internacionales de petróleo y gas a veces son asociadas con la llamada 'maldición de los recursos' de África, pero en realidad, tienen un papel clave que desempeñar para ayudar a África a cambiar las cosas", dijo H. Daniel Hogan, un ejecutivo de la industria con más de 38 años de experiencia, gran parte de la misma en Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Namibia, Egipto y Ghana.

"Pueden hacerlo contratando en el mercado laboral africano, que cuenta con mucho talento, y contratando servicios de los sectores locales y, aún más, compartiendo información y tecnología", agregó Hogan, quien actualmente es CEO y General Manager de Lukoil International Upstream West , la corporación multinacional rusa de energía.

“NJ Ayuk tiene razón al pedir a los gobiernos africanos que hagan su parte para hacer que África sea atractiva para las compañías estadounidenses de exploración y producción.”

Hogan señaló que también aprecia el análisis detallado del libro sobre los riesgos y recompensas asociados con las actividades de exploración en África—. "Espero que las empresas estadounidenses vean que África todavía tiene mucho que ofrecer en términos de rentabilidad económica", dijo.

NJ Ayuk es fundador y CEO del grupo panafricano de derecho corporativo, Centurion Law Group; Fundador y Presidente Ejecutivo de la Cámara Africana de la Energía; y coautor de Big Barrels: El petróleo y el gas de África y la búsqueda de la prosperidad (2017).

Actualmente, es reconocido como una de las figuras más destacadas de los negocios en África.

Billones en juego: el futuro de la energía africana (Billions at Play: The Future of African Energy) será publicado por Octubre 2019.

Para más información sobre el libro, seguir en Twitter, Facebook e Instagram @BilliondAtPlay.

