Azucarera, Roca Group, Grupo EULEN, APM Terminals y Grupo Dynasol ganadores de la décima edición de los Premios Kaizen

Distinguen a personas y organizaciones que practican la mejora continua, alcanzando resultados disruptivos e innovadores

MADRID, 24 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Azucarera, Roca Group, Grupo EULEN, APM Terminals y Grupo Dynasol han sido las compañías ganadoras de los Premios Kaizen en su décima edición.

Además, han contado con la presencia de Miguel Carsi, Presidente y CEO de Toyota y Lexus España: "Kaizen es la solución, no solo para la fábrica, para cualquier negocio que ponga al cliente primero y a la rentabilidad detrás de todas las operaciones" ha dicho. "En el caso de Toyota España, las actividades de Kaizen se implementan dentro de la estrategia de transformación de la compañía para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes" concluía.

Azucarera, premio "Excelencia en la Eficiencia"

Este año el galardonado en la categoría "Excelencia en la Eficiencia" ha sido Azucarera por su proyecto KaiCEN, un modelo de mejora llevado a cabo en sus centros de envasado.

En palabras de Ada Villafáfila, directora de Operaciones de Azucarera: "Este premio que nos otorga Kaizen es un reconocimiento, especialmente, al esfuerzo de todas las personas del Centro de Envasado de Benavente. Gracias a su compromiso con la mejora, y a su implicación en la realización e implantación de todas las dinámicas, ha sido posible mejorar nuestros objetivos y seguir creciendo en la integración de todas las personas en los retos de nuestra compañía".

Grupo ROCA, "Innovación en la Cadena de Valor"

Roca Group ha sido el ganador en la categoría "Innovación en la cadena de Valor", por su proyecto "Modelo Roca para la Transformación de la cadena de valor" , un proyecto de proyectos que engloba cinco iniciativas relacionadas con la simplificación y la armonización de la cadena de suministro.

"En un Grupo con presencia comercial en más de 170 países y con 84 fábricas, la mejora continua en nuestros procesos de planificación mediante una creciente adherencia de la producción a las necesidades de nuestros clientes es clave en nuestra estrategia. El objetivo es mejorar continuamente el servicio a nuestros clientes al mismo tiempo que ajustamos nuestros stocks. Kaizen nos ha ayudado de forma decisiva en el análisis e implantación global de nuevos procesos necesarios para ello"

Ha comentado Pau Abelló, Senior Managing Director de Roca Group.

Grupo EULEN, premio "Excelencia en la Digitalización"

El Grupo EULEN ha sido la empresa reconocida en la categoría "Excelencia en la Digitalización" por su proyecto Sala de transformación digital online y offline, una apuesta que ha construido una cultura digital a través de evidencias, empoderando a sus trabajadores con conocimiento, aprendizaje y desarrollo sobre el terreno de diferentes tecnologías habilitadoras.

En palabras de Guillermo Pérez Morales, Director Técnico de Servicios Auxiliares del Grupo EULEN y co líder del Proyecto: " La Sala de Transformación Digital representa un lugar de encuentro colaborativo, transversal y de inspiración en el que se incluyen las tecnologías habilitadoras que ya estamos implantando en nuestros clientes, introducidas gracias a la metodología del Poc al DoC. De esta forma, en la Sala, tanto en su formato presencial como virtual, se pueden conocer con detalle proyectos reales, contribuyendo así a impulsar la Cultura Digital en la compañía, maximizando el valor en nuestros Clientes y situando a las personas en el centro"

Grupo Dynasol, premio "Excelencia en el Sistema de Mejora Continua"

El Grupo Dynasol ha sido distinguido por su proyecto Modelo Global de Mejora Continua Dynasol, en la categoría "Excelencia en el Sistema de Mejora Continua", el cual ha conseguido encajar herramientas lean y respeto de estándares definidos en sus plantas de Dynasol Elastómeros en Cantabria, General Química en Álava, y Dynasol Elastómeros en Altamira-México.

"Este premio supone un reconocimiento al esfuerzo realizado por todas las personas que formamos parte del Grupo Dynasol. Durante estos últimos años gracias al proyecto KAIZEN, se ha consolidado en nuestro grupo un método de trabajo común para todas las plantas, en el que participan personas de todos los niveles. Se han llevado a cabo con éxito, numerosos proyectos enfocados básicamente a la reducción de no calidades, aumento de productividad y mejora de la eficiencia energética, que han tenido un impacto directo en las cuentas de resultados de cada una de las plantas y que se han realizado con una metodología que ya ha pasado a formar parte de nuestro proceso de Mejora Continua" expone Elena González, Gerente de Servicios Técnicos España.

APM Terminals, premio "Estrategia ligada al modelo de Mejora Continua"

El vencedor en la categoría "Estrategia ligada al modelo de Mejora Continua" ha sido APM Terminals por su proyecto Gran avance de la Cultura Lean en 4 terminales APM Terminals Spanish Gateways. En los dos últimos años han conseguido crear una cultura de mejora continua a través de la formación y estandarización de diferentes procesos para cada una de las terminales de España, ubicadas en Barcelona, Valencia, Gijón y Castellón.

Para Carlos Arias, CEO de APM Terminals Spanish Gateways: "Para APM Terminals es un orgullo ser reconocido por Kaizen Institute. Supone un reconocimiento al esfuerzo que hacemos todos los días por ser más seguros, hacernos más grandes y convertirnos en los mejores operadores de terminales del mundo. Nuestro Way of Working nos está permitiendo estandarizar la forma en que trabajamos, y está dando sus resultados, no solo en costes, también en seguridad, en el servicio que prestamos a nuestros clientes, en la felicidad de nuestra gente y en aportar un mayor valor de mercado al puesto de trabajo"

"Los premios Kaizen distinguen a personas y organizaciones que sistematizan el cambio a mejor, alcanzando resultados disruptivos e innovadores. En un mundo en constante cambio, en una época de gran incertidumbre, una organización ágil y orientada a la mejora reaccionará antes y se adaptará mejora a las situaciones cambiantes, protegiendo la cuenta de resultados y generando un crecimiento sostenible", ha explicado Borja Iglesias, director general en Kaizen Institute España, en la ceremonia virtual de entrega de los galardones.

Sobre los Premios Kaizen https://es.kaizen.com/productos/premio-kaizen-2021

Sobre Kaizen Institute España Kaizen Institute España es una prestigiosa firma de consultoría y formación en mejora continua que asesora a empresas e instituciones líderes de diversos sectores como Shell, BMW, Acciona, Galp, Sonae, Continental, Philips, Siemens o Naturgy, ayudándoles a mejorar para lograr resultados disruptivos.

Forma parte de Kaizen Institute Western Europe, división de Kaizen Institute Consulting Group, fundado en 1985 por el japonés Masaaki Imai. Su origen se basa en el Sistema de Gestión del Grupo Toyota.

Actualmente, opera en más de 60 países y en más de 45 sectores. En España, cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Vigo.