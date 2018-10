COMUNICADO: J BALVIN es el ARTISTA INTERNACIONAL NÚMERO 1 EN SPOTIFY (1)

Publicado 27/06/2018 0:31:16 CET

Como resultado del apoyo mundial que ha recibido su recientemente lanzado nuevo disco VIBRAS y su estatus como codiciado colaborador, J Balvin ha alcanzado hoy el puesto número 1 internacional en Spotify. Su total de 48.158,683 millones de oyentes mensuales es el más alto de la historia para un artista musical latino.

"Lo único que puedo decir es gracias, gracias. Estoy muy agradecido y orgulloso de ser el artista más escuchado del mundo en Spotify. Es mayor que J Balvin, es un movimiento y es en español. Estamos demostrando que los latinos tenemos el poder de conectar con la audiencia a nivel internacional sin tener que dejar a un lado nuestra identidad. Se trata de un logro para toda la comunidad latina. Estoy muy agradecido a Spotify por el enorme apoyo prestado al movimiento del reguetón". - J BALVIN

"J Balvin está demostrando, en un tiempo récord, que la música en español no tiene fronteras. La tendencia de consumo de su música, no solo a través de plataformas de streaming, sino también en discotecas, radio, etc. continúa aumentando exponencialmente, introduciéndose en todos los estratos sociales del planeta. A su temprana edad, este artista colombiano de Universal se está convirtiendo en una leyenda viva de nuestra música" - Jesús López, presidente y consejero delegado de Universal Music para América Latina y Península Ibérica.

MIAMI, 26 de junio de 2018 /PRNewswire/ --

El disco Vibras de J Balvin, que se presenta como el mayor debut del año dentro del género de la música latina, ha sido seleccionado como "uno de los mejores discos del año hasta la fecha" por TIME, ROLLING STONE y BILLBOARD

https://mma.prnewswire.com/media/710691/Universal_Music_Latin_Entertainment_J_Balvin_Spotify.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/710691/Universal_Music_Latin_Entertainment_J_Balvin_Spotify.jpg]

José Álvaro Osorio Balvin, originario de Medellín (Colombia), y más conocido por su legión de seguidores de todo el mundo como el ganador de múltiples Grammy Latinos J BALVIN, ha sido aclamado por Billboard como "el artista más rompedor que ha tenido la música latina en muchos años" y es el único artista latino incluido en la reciente selección de "Nuevos Clásicos" de Rolling Stone sobre "visionarios creativos... que se niegan a verse limitados por las normas del pasado a medida que definen el terreno del futuro". Con un distintivo estilo propio que rinde homenaje a la primera ola de estrellas del reguetón puertorriqueñas combinado con unos ritmos colombianos y hip-hop más tradicionales, unas letras más seductoras que presuntuosas y una gran pasión por la moda, J Balvin se ha convertido en el líder indiscutible de la revolución de la segunda generación del reguetón, que ha devuelto el sonido urbano a la primera línea de la música latina internacional.

Entre su revolucionario disco debut en un gran sello discográfico con LA FAMILIA, su sucesor multiplatino ENERGIA (el disco latino número 1 de 2016) y los recientes y destacados sencillos Mi Gente y Machika, J Balvin se ha hecho rápidamente con nueve sencillos latinos número 1, más de 50 millones de seguidores en las redes sociales y un total de 10.000 MILLONES de visitas en YouTube.El verano pasado, el tema Mi gente de J Balvin se convirtió en la primera canción enteramente en español en alcanzar el puesto número 1 de la lista Global 50 de Spotify y, ahora, el cantante acaba de adelantar a Drake para posicionarse como el artista número 1 del mundo en Spotify. Gracias a su innovador estilo y éxito en listas, J Balvin también ha pasado a ser uno de los colaboradores más codiciados dentro de la música latina, y ya ha trabajado con artistas de la talla de Beyoncé, Justin Bieber, Cardi B, Liam Payne, Nicky Jam, Pharrell Williams, Ariana Grande, Major Lazer, Poo Bear, Juanes, Daddy Yankee y Camila Cabello, entre otros.

Con el reciente y exitoso lanzamiento de VIBRAS,J Balvin aumenta su ya celebrado catálogo musical con una nueva colección de canciones que mezcla temas de aire retro que rinden tributo al reguetón tradicional con nuevas y audaces fusiones que impulsan el género en cuanto a estilo, tolerancia y ritmos para continuar ampliando la aceptación mundial de la música urbana latina. J Balvin, que como ya hemos mencionado cuenta con una impresionante lista de colaboraciones estelares, eligió demostrar la fuerza de esta era musical con duetos que ponen de relieve a contemporáneos respetados del reguetón (Wisin y Yandel, Zion & Lennox), artistas latinos elogiados por la crítica que fusionan géneros (Carla Morrison, Rosalio) y artistas internacionales innovadores/emergentes como Willy William, Anitta y Jeon. La silla del productor durante la mayoría del disco estuvo ocupada por Sky, el socio artístico/productor colombiano de J Balvin con el que lleva colaborando mucho tiempo, así como Tainy, un pionero en el reguetón de Puerto Rico. Por otra parte, Willy William y Chuckie & Childsplay estuvieron a cargo de los primeros sencillos número 1, Mi Gente y Machika, respectivamente. En cualquier caso, tanto si se trata del ritmo propulsor de esos éxitos ya afianzados como del sonido veraniego y relajante de la canción que da título al disco y del sencillo actual, Ambiente, el aspecto universal que J Balvin se ha asegurado de infundir a lo largo del disco es una música con la que todas las audiencias puedan conectar/vibrar rápidamente, ampliando así la comprensión de la cultura latina e impulsando el español hacia una posición igualitaria dentro del panorama pop internacional.

Empiece a hacer sus planes ahora para acompañar a J BALVIN este otoño durante su GIRA VIBRAS en Norteamérica, patrocinada por Buchanan's Whisky.La gira, compuesta de 27 fechas y producida por Live Nation, comienza el 19 de septiembre en Fresno (California) y visitará Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago, Las Vegas, Houston y otras ciudades.

Imágenes y vídeo para su descarga

https://umusic.box.com/s/yaopaib78w4x20h290b657zkeyk46t4q [https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fumusic.box.com%2Fs%2Fyaopaib78w4x20h290b657zkeyk46t4q&data=02%7C01%7C%7Ce2fc8677d1964623b3db08d5d8c95320%7Cbbcb6b2f8c7c4e2486e46c36fed00b78%7C1%7C0%7C636653282170035629&sdata=4PR%2FDHrPvhsKGPjYY38A%2BEiy2Q3GeuO7yqGqtASCccA%3D&reserved=0]

www.JBalvin.com [http://www.jbalvin.com/]-Instagram [https://instagram.com/jbalvin/] - Twitter [https://twitter.com/jbalvin] - YouTube [https://www.youtube.com/user/jbalvinVEVO] - Facebook [https://www.facebook.com/JBalvinOficial]- Spotify [https://open.spotify.com/artist/1vyhD5VmyZ7KMfW5gqLgo5]- Apple Music [https://itunes.apple.com/us/artist/j-balvin/444520760] - iTunes [https://itunes.apple.com/us/artist/j-balvin/id444520760]

Acerca de Universal Music Group

Universal Music Group (UMG) es la empresa de entretenimiento basado en música líder del mundo con un amplio espectro de operaciones en grabación musical, edición musical, comercialización y contenido audiovisual en más de 60 países. UMG, que ofrece el catálogo más completo de grabaciones y canciones de todos los géneros musicales, identifica y desarrolla artistas, y produce y distribuye la música más aclamada por la crítica y con mayor éxito comercial del globo. Comprometida con el arte, la innovación y el emprendimiento, UMG fomenta el desarrollo de servicios, plataformas y modelos empresariales con el objetivo de ampliar las oportunidades artísticas y comerciales de nuestros artistas y crear así nuevas experiencias para los seguidores.

Universal Music Group es una empresa Vivendi. Para obtener más información, visite: http://www.universalmusic.com [http://www.universalmusic.com/]

(CONTINUA)