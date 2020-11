Barilla Foundation y Food Tank anuncian un evento emblemático

-Barilla Foundation y Food Tank anuncian el evento: "Restablecimiento del sistema alimentario de la granja al tenedor - Establecer el escenario para la UN 2021 Food Systems Summit"

PARMA, Italia, 30 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- "Necesitamos un movimiento positivo para acelerar, empoderar, perfeccionar y diseñar un futuro más sostenible, y crear conciencia en las personas -empresas, ciudadanos, instituciones- de que otro futuro es posible". Guido Barilla, Presidente del Grupo Barilla y de la Fundación Barilla, utilizó estas palabras para anunciar un evento emblemático, titulado "Restablecimiento del sistema alimentario de la granja al tenedor - Establecer el escenario para la UN 2021 Food Systems Summit".

https://mma.prnewswire.com/media/1343886/Resetting_the_Food_... [https://mma.prnewswire.com/media/1343886/Resetting_the_Food_... ]

El evento, organizado por la Fundación Barilla y Food Tank, se llevará a cabo virtualmente el martes 1 de diciembre, 8am-11am EST/2pm-5pm CET y la inscripción está abierta aquí: http://bit.ly/ResettingFoodSystem [http://bit.ly/ResettingFoodSystem]

A medida que un año tumultuoso llega a su fin y el mundo espera con interés la UN 2021 Food Systems Summit, los principales expertos en agricultura, alimentación y nutrición, los encargados de la formulación de políticas, los representantes del sector privado, las ONG y la sociedad civil debatirán la oportunidad de restablecer el sistema alimentario durante una conferencia clave. El evento explorará cómo realinear los sistemas alimentarios con las necesidades humanas y los límites planetarios para ser más resilientes, más inclusivos y más sostenibles tras la pandemia y más allá.

La agenda [https://www.barillacfn.com/en/food_forum/international_forum...] incluirá:

-- Comentarios de bienvenida de Guido Barilla. -- Apertura de Asma Khan, chef y fundadora de Darjeeling Express, con Danielle Nierenberg, presidenta de Food Tank. -- Paneles y oradores expertos en: -- el papel de los agricultores en la alimentación del mundo; -- la transición de la agricultura europea; -- la nueva economía alimentaria; -- el futuro del negocio de alimentos; -- alimentos y la intersección de la tecnología; -- los aspectos de salud de los alimentos; -- la construcción de un sistema alimentario nuevo y sostenible. -- Chefs de renombre mundial discutiendo la experiencia de comer después de la Covid.

Con 10 años para poner fin al hambre, la pobreza y la desigualdad, los sistemas alimentarios sustentan los 17 ODS de las Naciones Unidas para 2030. Al aprovechar los vínculos entre la forma en que producimos, compramos, vendemos y comemos alimentos, es posible apoyar vidas más saludables, prósperas y satisfactorias.

Entre los notables ponentes están:

-- Dan Barber, Chef y copropietario, Blue Hill and Blue Hill en Stone Barns -- Emily Ma, Lead, Food Systems, X (the moonshot factory), Alphabet (compañía pariente de Google) -- Janusz Wojciechowski, Comisario Europeo de Agricultura -- Sara Bleich, Profesor de Política de Salud Pública en la Harvard Chan School of Public Health en el Departamento de Política y Gestión de la Salud

El resultado será una serie de recomendaciones presentadas a la UN Food Systems Summit.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1343886/Resetting_the_Food_... [https://mma.prnewswire.com/media/1343886/Resetting_the_Food_...]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343887/Barilla_Center_for_... [https://mma.prnewswire.com/media/1343887/Barilla_Center_for_...]

https://mma.prnewswire.com/media/1343887/Barilla_Center_for_... [https://mma.prnewswire.com/media/1343887/Barilla_Center_for_...]

CONTACTO: CONTACTO: Mariagrazia Martorana, Consultor relación con losmedios, Móvil +39 3335761268