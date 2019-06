Barry Sternlicht anuncia Treehouse Hotels, un nuevo tipo de maravilla

Publicado 05/06/2019 15:54:26 CET

Treehouse Hotels es la última marca emblemática de Starwood Capital Group

Treehouse London abrirá sus puertas en el 4.(°) trimestre de 2019

NUEVA YORK, 5 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Barry Sternlicht, visionario del sector hotelero, fundador original de W Hotels, y presidente y consejero delegado de Starwood Capital Group, una empresa internacional de inversión privada, ha vuelto a poner en práctica su magia para reinventar la experiencia hotelera.

El Sr. Sternlicht ya ha recibido gran cantidad de reconocimientos por sus marcas 1 Hotel, inspirada en la naturaleza, y Baccarat, ambas notablemente destacadas en los Premios elección de los lectores 2018 de Condé Nast Traveler. 1 Hotel South Beach, 1 Hotel Brooklyn Bridge, 1 Hotel Central Park y Baccarat New York se han posicionado entre los mejores 10 hoteles de Miami y la ciudad de Nueva York, respectivamente, en el breve tiempo que llevan operativos.

Hoy, el Sr. Sternlicht ha anunciado su nuevo proyecto de marca, Treehouse Hotels, que describe como "el hermano pequeño del 1". Treehouse es menos serio, más vaqueros y camisetas rasgados, e infinitamente accesible. Alegre, hogareño, ingenioso y divertido.

Una filial de Starwood Capital Group se ocupará de gestionar los hoteles para la nueva marca en nombre de Starwood Capital Group.

Treehouse Hotels evoca la libertad. La maravillosa sensación que todos tuvimos de niños al trepar a una casita en el árbol y crear nuestras propias reglas para nuestro club. Hablamos de amistad, comunidad y secretos compartidos. Inspiradores, bohemios y nostálgicos: encontrará unos espacios sorprendentemente íntimos con juguetes sencillos, libros, escondrijos, juegos... y un poco de magia.

Al igual que todos los hoteles en la cartera del Sr. Sternlicht, los Treehouse adoptarán protocolos sostenibles. "La idea central es volver a reconectar con nosotros mismos, los unos con los otros, y recordar todas aquellas cosas tan simples que solían hacernos sonreír, reír y abrazar".

Treehouse London será el primero de la cartera de la marca que abrirá sus puertas a finales de 2019, con ubicaciones adicionales en los Estados Unidos y más allá. "Es verdaderamente emocionante presentar nuestro primer establecimiento en uno de los mercados turísticos más importantes del mundo: Londres. Creo que este Treehouse, con su realmente fantástico salón y bar en la azotea, va a llenar un vacío en el mercado londinense que ahora mismo echa en falta un hotel que haga gala de la diversión por encima de todo y que no se tome demasiado en serio a sí mismo", dijo el Sr. Sternlicht. Treehouse London, situado directamente enfrente de la sede de la BBC, contará con 95 habitaciones, incluidas 15 suites, un restaurante en el ático y el espectacular bar en la azotea con vistas de 360 grados al perfil urbano. El bar y el restaurante estarán gestionados por The Madera Group, un grupo hotelero internacional con sede en Los Ángeles que opera y es propietario de locales en el Sur de California y Arizona, incluidos el Tocaya Organica y el Toca Madera.

"Poder colaborar con el pionero del sector Barry Sternlicht es todo un honor para nosotros, y concuerda a la perfección con nuestra mentalidad enfocada en la innovación y en llevar la experiencia de nuestros huéspedes a nuevas cotas. Nuestra emblemática ubicación en Regent Street ofrecerá la plataforma perfecta desde la que impulsar un nuevo tipo de experiencia hotelera, y estamos deseando presentar a nivel internacional el primer hotel Treehouse del mundo con nuestros nuevos socios Starwood Capital Group y SH Hotels & Resorts", dijo Aneil Handa, director de Cairn Group.

Treehouse London estará abierto a todos los huéspedes, desde viajeros de negocios y de fin de semana, hasta residentes que busquen refugiarse de las bulliciosas calles londinenses. Está previsto que Treehouse London, situado en los números 14-15 de Langham Place, Marylebone, Londres, W1B 2QS (Reino Unido), abra sus puertas a finales de 2019.

Acerca de Starwood Capital Group Starwood Capital Group es una empresa de inversión privada con un enfoque especial en el mercado inmobiliario internacional, las infraestructuras energéticas, el petróleo y el gas. La empresa y sus filiales cuentan con 13 oficinas en cinco países de todo el mundo, y actualmente disponen de aproximadamente 4000 empleados. Desde su creación en 1991, Starwood Capital Group ha recaudado 45.000 millones de dólares estadounidenses en capital propio, y en estos momentos gestiona más de 60.000 millones de dólares estadounidenses en activos. La empresa ha invertido en prácticamente todas las categorías del mercado inmobiliario a nivel internacional, decantándose por otro tipo de activos, geografías y posiciones en la estratificación de capital de manera oportunista a medida que percibe la evolución de dinámicas de riesgo/beneficios. Durante los últimos 27 años, Starwood Capital Group y sus filiales han puesto en marcha con éxito una estrategia de inversión que incluye compañías constructoras en los mercados público y privado. Para obtener más información, visite starwoodcapital.com.

Acerca de SH Hotels & Resorts SH Hotels & Resorts, una filial de la empresa internacional de inversión privada Starwood Capital Group, es una empresa de gestión de marcas hoteleras que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza lanzada en 2015 con establecimientos en South Beach y Manhattan, y Baccarat Hotels & Resorts, una marca de lujo que debutó en marzo de 2015 con la apertura de su primer establecimiento insignia en Nueva York, y que cuenta con proyectos en desarrollo en Doha y Burdeos. Haciendo uso de su experiencia y conocimientos en marketing, diseño, operaciones y tecnología, SH Hotels & Resorts es la fuerza que impulsa a algunas de las marcas hoteleras más revolucionarias y dinámicas del mundo.

Acerca de Cairn Group Cairn Group es un propietario y operador líder de 33 hoteles, 30 restaurantes y bares, y 9 residencias de ancianos en todo el Reino Unido, y cuenta con una presencia cada vez mayor en el sector hostelero e inmobiliario. Junto con el desarrollo de marcas únicas, hoteles independientes y proyectos emblemáticos, el grupo trabaja en colaboración con marcas internacionales como Hilton Worldwide, Marriott International, Intercontinental Hotels Group y Accor. Uno de los proyectos más destacados en su cartera es el Stoke Place Hotel: un hotel rural de lujo con una superficie de casi 11 hectáreas situado en Buckinghamshire. El ADN de Cairn Group está centrado en la innovación y el crecimiento, invirtiendo de forma continua tanto en su plantilla, formada por 3000 personas, como en su futuro, con 5 hoteles en su canal de desarrollo actual.

Acerca de The Madera Group Con sede en West Hollywood y formado por un equipo de creadores, innovadores y desarrolladores, The Madera Group está dedicado a la evolución de la hostelería. Actualmente, The Madera Group desarrolla, opera y es propietario de una serie de locales de restauración líderes en el Sur de California y Arizona, que incluyen el Tocaya Organica y el Tocaya Organica

