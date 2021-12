BE OPEN anuncia al ganador del reto online #BEOPENUrbanGreen que promociona una vida urbana más verde y sostenible

LONDRES, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un grupo de reflexión creativo fundado por medio de la emprendedora y filántropa internacional Elena Baturina, ha dado a conocer al ganador de #BEOPENUrbanGreen, una convocatoria abierta creativa en las redes sociales.

BE OPEN considera que la capacidad de interpretación creativa no se limita a la industria del arte y el diseño. La serie de desafíos en línea llega a las mentes creativas de todo el mundo, que mantienen los ojos abiertos, ven inspiración en la vida cotidiana y son capaces de transformarla con su propia visión única.

Este reto ha sido uno de los incluidos en la serie de convocatorias abiertas inspiradas en el SDG Programme de la ONU, una llamada universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad para el año 2030.

Esta vez le pedimos que comparta su visión de un entorno urbano más sostenible y respetuoso con la naturaleza uniéndose a la convocatoria abierta de Instagram #BEOPENUrbanGreen para respuestas visuales.

El entorno verde dentro del contexto urbano tiene un impacto positivo en la salud de las personas y contribuye en gran medida a nuestra calidad de vida. Las plantas de la ciudad proporcionan una sombra acogedora, mejoran la calidad del aire, absorben CO2 y metales pesados y sirven al mismo tiempo actuando como moderador del clima.

BE OPEN elogia a todos los que enviaron imágenes que reflejan este tema a través de Instagram con el hashtag #BEOPENurbangreen, como una forma de celebrar la capacidad de las personas para interpretar creativamente la realidad que las rodea. Los miembros de la BE OPEN Community han seleccionado la publicación ganadora de una lista corta de presentaciones con el mayor número de me gusta por parte de los usuarios de Instagram.

Queremos mostrar nuestras felicitaciones, y anunciar que los 300 euros del premio son para Raju Ghosh, comprador al por menor de textiles con sede en Dubái, por su parte visual de la arquitectura entrelazada en total armonía con la belleza de las plantas.

Una vez más, agradecemos y aplaudimos todas las ideas creativas llegadas de todo el mundo que han servido para formar parte de nuestros retos.

