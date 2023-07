BE OPEN Art felicita a los ganadores del concurso de Arte Regional de El Caribe

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 13 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , una galería de arte en línea creada por el grupo BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria internacional y filántropa Elena Baturina, está organizando un nuevo concurso para artistas emergentes, destinado a apoyar a aquellos cuyo arte representa mejor sus identidades regionales, culturales y étnicas: BE OPEN Regional Art.

Cada mes, las obras de 20 artistas emergentes de Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago, etc. se publicaron en la galería en línea para que el público seleccionara el Artista Regional del Mes.

En abril, mayo y junio se entregó el título a Keyonne 'Keeks' Yarde, Barbados; Kamlah Kew, Antigua y Barbuda y Anna Gibson, Barbados.

Basado en la cantidad de votos del público y de los miembros de la comunidad artística de BE OPEN, Kamlah Kew , una artista autodidacta nacida en Antigua y Barbuda, se ha convertido en la Artista de la Región del Caribe.

El arte de Kamlah está inspirado en "la belleza de los pequeños momentos, en la conexión humana entre sí y con lo Divino, y está impregnado de amor por mi crianza caribeña y herencia africana". Explora temas de familia y fe de una manera que centra y celebra las experiencias de las personas de la diáspora africana. Kew trabaja principalmente en medios digitales y acrílicos, utilizando colores llamativos y vibrantes, que transmiten la energía y la calidez que siente cuando crea sus obras de arte.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, comentó sobre el resultado de la etapa caribeña: "Gracias a este concurso, aprendemos mucho sobre la visión, el talento, la singularidad y el terreno común de los artistas caribeños. A través de sus ojos creativos. vemos la belleza de las personas, los colores vibrantes de la naturaleza, los detalles culturales y tradicionales de las imágenes. BE OPEN Regional Art se enorgullece de facilitarles la atención que merecen y ayudar al mundo a ver más de su talento. Yo nombraría a Kristianne Buxo de Granada como mi favorito personal".

A continuación, en 2023, el foco de la competición se trasladará al Sudeste Asiático y África Central. El concurso regional se desarrolla junto con el trabajo continuo regular de BE OPEN Art, cuyos expertos cada mes seleccionan 20 nuevos artistas para la galería, y el público nombra al Artista del Mes y del Año.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-art-felicita-a-los-ganadores-del-concurso-de-arte-regional-de-el-caribe-301876674.html