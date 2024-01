BE OPEN Art felicita a los ganadores del Concurso Regional de Arte en África Central

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

LONDRES, 22 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería de arte en línea creada por el grupo de expertos BE OPEN está organizando un concurso para artistas emergentes, cuyo objetivo es apoyar a aquellos cuyo arte representa mejor sus identidades regionales, culturales y étnicas – BE OPEN Regional Art.

A lo largo de 2023, la comunidad de expertos de BE OPEN seleccionó a aquellos artistas que mejor representan la tradición artística de una determinada región para presentarlos en la galería BE OPEN Art y ofrecerles una mayor visibilidad. En octubre, el foco del concurso se trasladó a África Central.

Cada mes de la última década de 2023, se publicaron en la galería en línea obras de 20 artistas emergentes de Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo - Brazzaville, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Santo Tomé y Príncipe para que el público pudiera seleccionar sus favoritos.

Según las votaciones del público en octubre, noviembre y diciembre, Marcel Tchopwe, un joven artista de Camerún, Jean D'amour Imanishimwe de Ruanda y Edizon Musavuli, un pintor hiperrealista de la República Democrática del Congo, se convirtieron en los Artistas del Mes.

Esta vez, BE OPEN invitó con orgullo a Aidan Salakhova, artista, escultor y galerista de renombre mundial, a seleccionar al Artista de la Región de África Central entre los tres ganadores mensuales, y su elección fue Marcel Tchopwe, un joven artista nacido en Far North de Camerún. A través de su obra, el artista intenta arrojar luz sobre la insuficiencia de la formación universitaria en relación con el mercado laboral de la juventud camerunesa. El artista recibirá ahora una subvención de 500 euros de BE OPEN.

La fundadora de BE OPEN Elena Baturina también seleccionó a su artista favorito de la región: Laura Tolen, artista francesa y camerunesa, graduada de la Escuela de Bellas Artes de París en 2020. El trabajo de Laura se relaciona principalmente con "cómo se construye y transmite la memoria, así como su papel en la construcción de relaciones intergeneracionales dentro de la familia". Trabajando con fotografías familiares antiguas, el artista reúne a varias generaciones en "una historia familiar semi-real y semi-ficticia".

Elena Baturina comentó sobre la finalización del primer año del programa: "Durante este año nos hemos puesto en contacto con cientos de increíbles artistas emergentes que nos ayudaron a expandir el mapa de BE OPEN Art a nuevas regiones, ciudades y comunidades. Hemos trabajado duro para apoyar sus aspiraciones y ayudarlos con las dificultades que experimentan al intentar convertir su pasión por la creatividad en su profesión. También vemos un gran interés en las tradiciones culturales y la representación visual de las especificidades e identidades regionales. Es por eso que en 2024, BE OPEN explorará cuatro regiones más con mercados de arte menos desarrollados para ofrecer nuestro apoyo a quienes más lo necesitan y considerar ampliar el programa aún más en los próximos años".

El concurso regional se realiza paralelamente al trabajo habitual de BE OPEN Art, cuyos expertos seleccionan cada mes 20 nuevos artistas para la galería y el público nombra al Artista del Mes y del Año.

