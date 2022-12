(Información remitida por la empresa firmante)

-BE OPEN Art lanza un nuevo formato de concurso regional para apoyar a los artistas emergentes de todo el mundo

LONDRES, 22 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería de arte en línea creada por el grupo de pensamiento BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria y filántropa internacional Elena Baturina, lanza un nuevo concurso para artistas emergentes, destinado a apoyar a aquellos cuyo arte represente mejor sus identidades regionales, culturales y étnicas: BE OPEN Regional Art.

A principios del año 2023, el equipo de expertos de la comunidad BE OPEN empezará a seleccionar a los artistas que mejor representen la tradición artística de una determinada región para presentarlos en la galería BE OPEN Art y ofrecerles una mayor visibilidad.

Cada etapa regional durará 3 meses, por lo que se celebrarán 4 etapas al año, con un ganador para cada una de ellas. BE OPEN Art comenzará con la región del Mediterráneo Oriental, que incluye países como Chipre, Turquía, las islas griegas del Dodecaneso y los países de Líbano, Siria, Palestina, Israel, Jordania y Egipto. A continuación, el concurso se centrará en el Caribe, el Sudeste Asiático y África Central a finales de año.

Los ganadores regionales recibirán un premio en metálico de 500 euros, mientras que una selección de las obras de arte más representativas de la región formará una exposición, con el fin de compartir el arte con el gran público y homenajear a los artistas participantes. En la primera fase del concurso en el Mediterráneo Oriental, la exposición tendrá lugar presumiblemente en Chipre.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, ha declarado: "Estamos encantados de ver cuántos talentos emergentes notables aparecen en nuestra galería BE OPEN Art. Al hacer nuestra selección, nos damos cuenta de que en algunas regiones conseguir visibilidad para un joven artista puede ser una tarea mucho más difícil que en otras. Por eso, nuestra nueva tendencia de trabajo se centrará en las zonas con un mercado del arte menos desarrollado, para apoyar a esos artistas. BE OPEN Regional Art les facilitará la obtención de la merecida atención y la oportunidad de opinar sobre el arte y, por tanto, de influir en la vida de las personas que lo aprecian. Nuestra primera exposición de arte tendrá lugar en Chipre; esperamos poder mostrar allí el asombroso arte del Mediterráneo Oriental".

El concurso se desarrollará paralelamente al trabajo habitual de BOA, cuyos expertos seleccionan mensualmente 20 nuevos artistas para la galería, utilizando la votación en línea para nombrar al Artista del Mes y al Artista del Año.

