BE OPEN Art lanza la tercera etapa de la competición regional en el sudeste asiático

-BE OPEN Art lanza la tercera etapa de la competición regional para apoyar a los artistas emergentes del sudeste asiático

LONDRES, 26 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería de arte en línea creada por el grupo de expertos de BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria internacional y filántropa Elena Baturina, está organizando un nuevo concurso para artistas emergentes, destinado a apoyar a aquellos cuyo arte representa mejor sus identidades regionales, culturales y étnicas: BE OPEN Regional Art.

Con el comienzo del año 2023, el equipo de la comunidad de expertos de BE OPEN comenzó a seleccionar a los artistas que mejor representan la tradición artística de una determinada región para presentarlos en la galería BE OPEN Art y ofrecerles una mayor visibilidad.

La tercera etapa del programa cubre los países del sudeste asiático entre julio y septiembre de 2023: Brunei, Camboya, Timor Oriental, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Cada etapa regional tiene una duración de tres meses, por lo que se realizan cuatro etapas al año, nombrándose un ganador para cada una de ellas. Las obras de 20 artistas emergentes se publican en la galería en línea todos los meses, y un voto público selecciona al Artista Regional del Mes. Al final de cada etapa, uno de los ganadores mensuales se convierte en el Artista de la Región, según la cantidad de votos del público y los miembros de la comunidad artística BE OPEN.

Los ganadores regionales reciben un premio en metálico de 500 EUR, mientras que una selección de las obras de arte que mejor representan a la región forman una exposición, con el fin de compartir el arte con el público en general y celebrar a los artistas participantes.

La primera etapa de BE OPEN Regional Art estuvo dedicada al arte del Mediterráneo Oriental. Una selección de obras formó una exposición que se llevó a cabo en junio de 2023 en Nicosia, Chipre. La segunda etapa acaba de terminar para los artistas del Caribe y los ganadores se anunciarán próximamente.

El foco de la competición se trasladará a África Central a finales de año. La competición regional se lleva a cabo junto con el trabajo regular en curso de BE OPEN Art, cuyos expertos seleccionan cada mes a 20 nuevos artistas para la galería, utilizando la votación en línea para nombrar al Artista del Mes y al Artista del Año.

