BE OPEN comparte ideas sobre la sostenibilidad en la educación en la sesión del panel de la COP28

Winners of BE OPEN's competition at COP28

Winners of BE OPEN's competition at COP28 - BE OPEN FOUNDATION/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 6 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- La Fundación BE OPEN se unió al programa de la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 en Dubái, con diferencia el evento relacionado con el clima, la energía y la sostenibilidad más grande e influyente del mundo.

El día 6 de la COP28, en el Greening Education Hub organizado por el Ministerio de Educación, el director de BE OPEN, Gennady Terebkov, compartió los hallazgos y los datos sobre educación relacionada con la sostenibilidad acumulados en el transcurso de los cinco años de duración del programa estudiantil de cinco años de duración de BE OPEN basado en el tema de los ODS. El programa opta por centrarse en un objetivo particular cada año y hasta ahora ha cubierto el ODS 12: Producción y consumo responsables, el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, el ODS 2: Hambre cero, el ODS 7: Energía limpia y asequible y el ODS 13: Cambio climático.

El panel de discusión bajo el título "Empoderar a la academia: integrar la sostenibilidad en la educación superior" se convirtió en una sesión dinámica e interactiva diseñada para inspirar y equipar a estudiantes universitarios, profesores, docentes y profesionales académicos con el conocimiento y las herramientas para integrar la sostenibilidad en la educación superior.

Además de Gennady Terebkov, el panel estuvo integrado por dos embajadores de la Cumbre Estudiantil sobre Energía y dos miembros del grupo de trabajo Acción para el Empoderamiento Climático (ACE WG), quienes compartieron ideas, experiencias y enfoques innovadores para infundir principios de sostenibilidad en las instituciones académicas.

El razonamiento detrás del programa educativo con temática de sostenibilidad de BE OPEN fue explicado mejor anteriormente por la fundadora de BE OPEN, Elena Baturina: "Se necesita a todos para alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos por el programa ODS de la ONU: la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de todos humanidad. El programa de BE OPEN se esfuerza por ayudar a educar a un público más amplio de que un futuro sostenible depende de todos nosotros, pero estoy convencido de que la generación más joven de hoy es más responsable y consciente. Veo un compromiso, una capacidad de respuesta y una audacia increíbles en cómo abordar cualquier problema que les pidamos que aborden".

Antes de la COP28, BE OPEN también participó en la Cumbre de Energía Estudiantil (SES 2023) en Abu Dabi. La Cumbre resultó ser el evento energético liderado por jóvenes más grande del mundo que brindó un espacio para que cientos de jóvenes colaboraran en soluciones energéticas sostenibles y se conectaran con líderes de la industria en los sectores de energía y clima.

Como socio de la Cumbre de Energía Estudiantil (SES 2023), BE OPEN tuvo el honor de dirigirse a 650 jóvenes de más de 100 países que se reunieron en la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD). Participaron en el programa internacional e interdisciplinario que se esfuerza por preparar a los jóvenes para una carrera en la transición energética, mostrando voces subrepresentadas en el espacio energético y empoderando a los jóvenes para construir relaciones importantes con pares y profesionales de la industria.

Entre los delegados de la Cumbre y de la COP28 se encontraban los ganadores del último concurso Better Energy by Design , de BE OPEN, siendo su asistencia parte del premio además de las subvenciones.

