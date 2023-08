BE OPEN felicita a los ganadores de los premios del concurso "Better Energy by Design" centrado en el ODS#7

(Información remitida por la empresa firmante)

-OPEN felicita a los ganadores de los premios "Public Vote" y "Founder's Choice" del concurso "Better Energy by Design" centrado en el ODS#7

LONDRES, 8 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Better Energy by Design es el último de los concursos de diseño desarrollados por la iniciativa filantrópica BE OPEN y dedicado a los objetivos fijados por el ODS#7: Energía asequible y limpia. Estos concursos están abiertos a estudiantes, licenciados y jóvenes profesionales del arte, el diseño, la arquitectura y los medios de comunicación. El programa pretende fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de los creativos más jóvenes, para un futuro más próspero y sostenible.

El concurso concede dos premios al margen de los decididos por el jurado internacional: el premio Public Vote, asignado como resultado de una votación en línea de un mes de duración, y el premio Founder's Choice, concedido por la fundadora de BE OPEN Elena Baturina, filántropa y empresaria internacional.

El premio Public Vote de 2.000 euros es para el equipo del Politecnico di Milano (Italia), concretamente para Iwana Sampaio Raydan, Zhiben Zheng, Yanqianfang Sun, Mirjam Höchst, Lorenzo Longieri y Ece Nur Temel por Brease, un sistema modular diseñado para adaptarse a las fachadas de los edificios. Crea un jardín vertical que funciona como panel aislante y de sombreado, ayudando a los hogares a ahorrar energía.

El premioFounder's Choice de 3.000 euros ha sido concedido a Kevin Sulca, arquitecto y licenciado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Perú. Su proyecto Intergenerational Urban Furniture propone un "mobiliario modular versátil que combina espacios de lectura y juego con jardinería hidropónica para generar sustento económico y alimentario en comunidades con escasez de áreas verdes", de modo que las distintas generaciones de una comunidad puedan interactuar y aprender unas de otras.

BE OPEN cree firmemente que la creatividad es esencial en el cambio hacia una existencia sostenible. El diseño tiene un papel crucial que desempeñar como instrumento o vehículo para la consecución de los ODS. Por ello, se pidió a los estudiantes y licenciados en disciplinas creativas que reflexionaran sobre "¿Qué se puede hacer para impulsar la irrupción de las tecnologías de energía limpia en nuestras vidas?". Ya sea para hacerlas más asequibles, más eficientes o más atractivas para los usuarios de energía: ese era el llamamiento.

El proyecto recibió más de 200 propuestas de estudiantes y licenciados de universidades de todo el mundo. Los ganadores del Primer, Segundo y Tercer Premio fueron seleccionados por el jurado internacional de BE OPEN entre todas las propuestas presentadas en las categorías de Energía renovable, Ahorrar más energía y Reducir la brecha energética.

