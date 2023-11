(Información remitida por la empresa firmante)

-BE OPEN presenta el programa de competencia estudiantil centrado en los ODS en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 y en SES 2023 en EAU

LONDRES, 29 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- En diciembre de 2023, la Fundación BE OPEN se unirá a los ponentes en la Zona Verde de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 en Dubai, con diferencia, el evento relacionado con el clima, la energía y la sostenibilidad más grande e influyente del mundo.

En el Greening Education Hub, la fundación compartirá los resultados de su programa de competencia estudiantil con el tema de los ODS, que elige centrarse en un objetivo en particular cada año y hasta ahora ha cubierto el ODS 12: Producción y consumo responsables, el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, ODS2: Hambre Cero, y ODS7: Energía Asequible y Limpia. El programa tiene como objetivo fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de creativos más jóvenes, para un futuro más próspero y sostenible.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, explica el razonamiento detrás del programa temático de los ODS de BE OPEN: "Todos son necesarios para alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos por el programa de los ODS de la ONU: la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la humanidad. El programa de BE OPEN se esfuerza por ayudar a educar a un público más amplio de que un futuro sostenible depende de todos nosotros, pero estoy convencido de que la generación más joven de hoy es más responsable y consciente. Veo un compromiso, una capacidad de respuesta y una audacia increíbles en la forma en que abordan cualquier problema que les planteemos."

BE OPEN también se ha convertido en socio de la Student Energy Summit (SES 2023) que se está celebrando en Abu Dhabi entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en la NYUAD. Es el evento energético liderado por jóvenes más grande del mundo que brinda espacio para que cientos de jóvenes colaboren en soluciones energéticas sostenibles y se conecten con líderes de la industria en los sectores de energía y clima. Los organizadores permiten la participación de jóvenes de diversos orígenes, especialmente jóvenes de comunidades marginadas y países en desarrollo, quienes tendrán la oportunidad de ampliar sus capacidades y ampliar sus proyectos de energía limpia.

Entre los delegados de la Cumbre habrá varios ganadores del último concurso de BE OPEN, Better Energy by Design, y su asistencia será parte del premio, además de subvenciones en efectivo.

En SES, BE OPEN ampliará el concurso Design Your Climate Action dedicado al ODS13: Acción climática, e invitará a delegados de todo el mundo a desarrollar y presentar sus proyectos. El concurso está abierto a todos los estudiantes, graduados y jóvenes profesionales que se especialicen en los campos del diseño, la arquitectura, la ingeniería y los medios a nivel mundial. Los proyectos para el concurso deben estar relacionados con una de las siguientes categorías de presentación: Aumento de la resiliencia y la adaptación, Energía del cambio y Soluciones ofrecidas por la naturaleza.

BE OPEN cree firmemente que la creatividad es parte integral del cambio hacia una existencia sostenible. Para alcanzar los ODS de la ONU debemos pensar de manera innovadora. Necesitamos pensamiento creativo (pensamiento de diseño) y acción creativa. El diseño desempeña un papel crucial como instrumento o vehículo para la implementación de los ODS de la ONU.

