COMUNICADO: Bebe de forma diferente: Tres tendencias iluminan los titulares en 2019 según WORLD CLASS

El mundo está en medio de una revolución de los cocktails. Casi la cuarta parte de todos los cocktails de bebidas americanas se llevan a cabo con los amigos[1], al mismo tiempo que lo hacen casi la quinta parte de los consumidores de Reino Unido[2]. En los últimos 8 años, la London Cocktail Week - el mayor festival de bebidas de todo el mundo - ha conseguido multiplicar por cuatro el tamaño hasta alcanzar los 230 bares y 30.000 amantes de los cocktails[3]. Este año, los bartenders procedentes de 56 países viajaron hasta Berlín para el décimo aniversario de WORLD CLASS - una de las principales competiciones de bartenders de todo el mundo. El resultado de este renacimiento del cocktail supone un nuevo énfasis de la calidad frente a la cantidad.

Esta semana, al tiempo que la elite de los bartenders luchó en Berlín por hacerse con el título de WORLD CLASS Bartender of the Year, un panel de los principales expertos mundiales en sabores, hospedado por medio de la Diageo Global Cocktailian, Lauren Mote, incluyó a la leyenda de los bartenders, Jeffrey Morgenthaler, rey del cocktail de Instagram, Elliott Clark (también llamado Apartment Bartender), Claire Smith Warner, responsable de nuevas marcas de Seedlip (primera marca mundial de destilería no alcohólica en el mundo) y el World Class Bartender of the Year 2012, Tim Phillips-Johansson, debatiendo acerca de lo que sería el futuro de las bebidas para el año 2019.

1. Cocktails bajos en alcohol y no-ABV

Puede parecer extraño para los aficionados a los cocktails crecer, de forma lírica, en relación a los beneficios de las bebidas bajas y no-alcohólicas, pero en el año 2019 está previsto que sea vean plenitud de nuevos cocktails bajos en alcohol y no-ABV. La bebida no-alcohólica Seedlip ha conseguido resultados cada vez mejores desde su lanzamiento en el año 2016. Las opciones no-alcohólicas son particularmente populares entre los jóvenes consumidores, con un 46% de las personas de menos de 35 años con muchas posibilidades de pedir un mocktail, frente a solo un 16% de las perdonas de más de 35 años[4].

Todo se basa en el deseo de elección; disponer de bebidas para cada ocasión sin comprometer el sabor. Las marcas, mezcladores y bartenders siempre han insistido en que el sabor es la clave, y las opciones de baja prueba permiten a los consumidores disfrutar del sabor al tiempo que mantienen su ingesta de alcohol. En el año 2019, WORLD CLASS espera ver este crecimiento en la elección, al tiempo que la tendencia mundial hacia el bienestar sigue floreciendo.

Claire Smith Warner añadió: "Existe una concienciación cada vez mayor sobre los cocktails al tiempo que las experiencias son complejas y atentas como las comidas, y son cada vez más las personas que desean formar parte de esto. No se trata de sustituir los cocktails alcohólicos todos juntos; se trata de los bartenders que experimentan y añaden más pociones de bajo-ABV a su repertorio".

2. #MyCocktail

La cultura del cocktail ha despegado como un cohete, y en la actualidad, cualquier mixtólogo puede disponer de un abanico de cocktails complicados con suma facilidad. WORLD CLASS ofrece algunas ideas sobre cómo hacer que una bebida destaque.

Muchos se pasan a los medios sociales, y ha emergido una nueva generación de 'drinkstagrammers', proporcionando una vibración novedosa en la creación de los cocktails y llegando a una audiencia que puede que de otra forma nunca antes se hubiera implicado. Elliott Clark (@apartment_bartender), afirmó: "Para personas como yo, sin una experiencia formal como bartender, los medios sociales se abren a esta increíble industria, proporcionando un outlet creativo para dirigirse e interactuar con la comunidad más amplia de las bebidas. Pero más que eso, reta a los bartenders prestigiosos para pensar más allá del bar y hacerlos avanzar dentro de la creatividad".

En 2019, la imagen de la bebida será de igual importancia que cómo sabrá. El reconocimiento en los medios sociales desempeña un papel destacado en los hábitos de bebida de los consumidores más jóvenes[5], y como respuesta, las marcas y bartenders seguirán experimentando para llevar a sus cocktails y su alcance social hasta nuevas cotas.

3. Manteniendo el momento

La industria de las bebidas está entrando en un movimiento en contra de los residuos, y los consumidores están cada vez más preocupados con la responsabilidad social. El 73% de los miembros de la generación del milenio expresan su voluntad de gastar más productos de marcas sostenibles[6]. Los principales bares irán más allá para reducir los residuos, rompiendo los perecederos y convirtiendo los retos en cocktails innovadores respetuosos con el medio ambiente.

Tim Philips-Johansson comentó: "Puede parecer extraño ya que vendemos alcohol para ganarnos la vida, pero los bartenders buscamos lo mejores de cara a nuestros clientes y el medioambiente. Queremos que nuestro mundo sea más sano, y esto significa que hemos de tomar decisiones más conscientes para influir de modo positivo en la dirección en la que se mueve el mundo".

La directora mundial de World Class, Emily Wheldon, añadió: "Ya sea un vaso largo de Johnnie Walker o un Zacapa Old Fashioned, las bebidas que parecen y saben bien contribuyen de alguna forma a hacer que el mundo sea un lugar mejor para tomar el escenario central".

"Las bebidas pueden ser bajas en alcohol o tener cero residuos, pero si no saben excelentemente, las personas no las comprarán. Ese es el motivo por el que todas nuestras marcas Reserve, como Tanqueray No. TEN, Bulleit y Talisker, trabajan junto a los bartenders con el fin de crear bebidas alcohólicas pensando en sus necesidades. Estamos muy emocionados de trabajar con los mejores talentos dentro de los negocios al tiempo que se modelan estas tendencias".

Visite makeitworldclass.com [https://www.theworldclassclub.com ] o el Instagram de WORLD CLASS para conocer sus deliciosas recetas, videos sobre cómo hacerlo y también conseguir el low-down sobre todas las últimas tendencias.

