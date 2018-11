Beko, Junto Con El Fc Barcelona, Sigue Transformando El Lenguaje De La Alimentación Saludable A Través De Los Emojis (1)

Publicado 29/10/2018 13:20:06 CET

Beko, la compañía líder en electrodomésticos, ha anunciado hoy un nuevo paso en su misión mundial para inspirar a los niños a llevar vidas más sanas y activas.

Su campaña "Eat Like A Pro", que anima a los más pequeños a comer de un modo saludable, forma parte de su compromiso con UNICEF y cuenta con el apoyo de la Fundación Barça para prevenir la obesidad infantil. Ahora, Beko no solo invita a los niños a tomarse el lema "Eat Like A Pro" al pie de la letra, sino también a poner en práctica el de "Train Like a Pro", ya que el objetivo de la compañía es animar a los niños a ser más activos, siguiendo el ejemplo de sus ídolos del FC Barcelona.

La nueva iniciativa, que responde al nombre de "4-3-3", se lanzó coincidiendo con El Clásico de esta temporada en el Camp Nou, donde el FC Barcelona se enfrentó a su mayor rival, el Real Madrid. La campaña se inspira en el esquema ganador del Barça, el 4-3-3, e invita a las personas de todo el mundo a transformar el lenguaje de la vida sana compartiendo sus propias formaciones saludables a través de los símbolos más utilizados en internet: los emojis.

Participar en la prevención de la obesidad infantil es muy sencillo. Para crear tu propio 4-3-3 tan solo tienes que elegir una alineación saludable de tu gusto que incluya:

- 4 piezas de fruta y verdura - 3 fuentes de proteína - 3 ejercicios físicos...

... y publicar la combinación en las redes sociales mediante los emojis que elijas junto con #EatLikeAPro @beko

Pero eso no es todo: compartir tu 4-3-3 no es solo una manera de seguir el ejemplo de tus ídolos, sino que también es una oportunidad para ganar la posibilidad de viajar, entrenar y vivir "like a pro" en el campo de entrenamiento del FC Barcelona.

Los ganadores del concurso serán obsequiados con un viaje único que les permitirá ponerse en la piel de sus ídolos con un exclusivo tour privado por las instalaciones del Camp Nou, un taller sobre alimentación de la mano de los chefs y nutricionistas del club, además de la oportunidad de participar en una sesión con los prestigiosos entrenadores de la Barça Academy en los campos de entrenamiento del FC Barcelona-Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Puedes inspirarte en los jugadores del Barça, que vuelven a la carga para liderar el cambio que propone "Eat Like A Pro": también ellos publicarán sus formaciones 4-3-3 para unirse a ese otro gran partido que se jugará en las redes sociales.

Dra. Antonia Lizárraga, nutricionista del FC Barcelona, comentó que: "La semana pasada, durante la preparación para El Clásico, estuve trabajando con el club y con los jugadores para crear la fórmula saludable 4-3-3 idónea que les ayudara a mejorar su rendimiento en el campo. Me parece fantástico poder enseñar a personas de todo el mundo la importancia que tiene la alimentación que eligen los jugadores y cómo ésta se combina con sus entrenamientos y su estilo de vida para que puedan rendir al máximo. Ahora, a través del desafío 4-3-3, niños, padres y seguidores de fútbol de todos los rincones del planeta tienen la oportunidad de mostrar que comen y entrenan como unos auténticos profesionales, además de la posibilidad de disfrutar de una experiencia única con el FC Barcelona. Estoy deseando dar la bienvenida a los ganadores en el Camp Nou".

Los estudios demuestran que se necesita un promedio de 66 días para adquirir un nuevo hábito. Por ese motivo, Beko cree que su cambio en el lenguaje de la vida sana es tan solo el comienzo de una transformación mayor: debemos cambiar nuestros hábitos y estilos de vida para colaborar en la lucha contra la obesidad infantil.

Así pues, independientemente de la combinación que prefieras de frutas y verduras, proteína y ejercicio, únete a la iniciativa y comparte tu #EatLikeAPro 4-3-3 con @beko_es en Twitter, @beko.esp en Facebook o @beko.es en Instagram para participar en el concurso.

La primera fase está abierta y se podrá participar hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando los ganadores serán elegidos mediante sorteo.

Encontrarás más información en el enlace: : https://www.facebook.com/Beko/videos/290276168486003

El concurso:

Beko ofrece una oportunidad única e irrepetible, y al menos 20 personas podrán viajar a Barcelona y vivir "like a pro" durante 48 horas.

Como parte de su premio, los ganadores podrán disfrutar de:

- Un entrenamiento en las instalaciones del FC Barcelona, la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con los prestigiosos entrenadores de la Barça Academy - Un exclusivo tour privado por el Camp Nou, uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial - Un taller de alimentación de la mano de los nutricionistas y chefs del club que cocinan a diario para los jugadores. - Vuelos, alojamiento y dietas incluidos - La entrega de los premios será en junio/julio de 2019 (la fecha exacta está pendiente de confirmación).

Puedes consultar más detalles y los términos y condiciones generales del concurso en el enlace http://www.beko.com/el-clasico-4-3-3-draw-terms-and-conditions

Acerca de Beko:

Beko es la marca internacional de electrodomésticos de Arçelik Group y uno de los socios principales del FC Barcelona a nivel mundial. Beko es la segunda mayor marca en Europa en el sector de productos de línea blanca y ha sido la marca que más rápido ha crecido en el mercado europeo global en los últimos siete años, y que ofrece líneas de productos que incluyen grandes y pequeños electrodomésticos. En España, Beko es la tercera marca de electrodomésticos en unidades vendidas. Este año, Beko ha recaudado más de 1 millón de euros para concienciar a las personas de todo el mundo acerca de la importancia de la alimentación, animándolas a compartir sus hábitos saludables en las redes sociales con el hashtag #EatLikeAPro. Por todas las publicaciones en Twitter o Instagram, Beko donó 1 millón de euros a UNICEF.

Acerca del FC Barcelona:

El FC Barcelona fue fundado hace ahora 118 años, en 1899, y es único en muchos aspectos. El club es propiedad de sus más de 145.000 socios y puede presumir de ser el mejor club europeo de la última década. Durante ese tiempo, ha conquistado cuatro de sus cinco títulos continentales y siete de las 24 ligas que tiene en su palmarés. Debido a su especial idiosincrasia, el Barça es considerado como "más que un club". Su particular manera de entender el juego ha sido proyectada a nivel mundial gracias a la aportación de los mejores jugadores y entrenadores del mundo en combinación con la distintiva apuesta del club por su cantera.

Al mismo tiempo, el FC Barcelona quiere convertirse en la institución deportiva más admirada, querida y global del planeta. Este propósito se construye desde la base de sus valores nucleares como son la humildad, el esfuerzo, la ambición, el respeto y el trabajo en equipo. El club también es conocido por su compromiso social, que se canaliza a través de su Fundación, y por sus esfuerzos para educar a los jóvenes a través de los valores positivos derivados del deporte. El imparable crecimiento que ha experimentado en los últimos años ha convertido al FC Barcelona en un líder mundial de los medios de comunicación con más de 300 millones de fans a nivel global.

