Beko lanza un hackathon de sostenibilidad para fomentar ideas y soluciones con impacto positivo

Hack the Normal Sustainability 2022 - Sustainability

Hack the Normal Sustainability 2022 - Sustainability - ARÇELIK/PR NEWSWIRE

- Beko lanza un hackathon para fomentar ideas únicas y desarrollar soluciones para crear un impacto positivo en las personas y el planeta

- Hack the Normal Sustainability otorgará a los ganadores premios en metálico de hasta 50.000 euros, la posibilidad de participar en un programa acelerador de proyectos, así como tutorías y recursos para apoyar y desarrollar las innovaciones ganadoras

LONDRES, 11 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Una de las principales marcas de electrodomésticos de Europa, Beko, ha anunciado su evento Hack the Normal 2022 Sustainability Hackathon para capacitar a emprendedores para desarrollar nuevas soluciones y tecnologías que ayuden a lograr una vida más sostenible.

Organizado por Beko y por sus socios TNW y FT Talent, Hack the Normal Sustainability se basa en el éxito de anteriores eventos Hack the Normal en África y Turquía. En esta ocasión, Beko acogerá a cientos de emprendedores, ingenieros y desarrolladores de primer nivel en Europa para crear soluciones a algunos de los retos medioambientales más urgentes relacionados con el cambio climático, la gestión del agua y la economía circular.

El evento híbrido de tres días de duración, que tendrá lugar del 13 al 15 de mayo, invitará a los equipos participantes a abordar una serie de retos del mundo real, desde la eliminación de la contaminación del agua hasta la lucha contra los residuos de plástico y la reducción de la huella de carbono de los productos domésticos. Los equipos ganadores competirán por premios de hasta 50.000 euros para desarrollar sus ideas, además de recibir asesoramiento, apoyo y recursos para desarrollar sus proyectos e innovaciones.

Hack the Normal ya ha dado lugar a productos y soluciones innovadoras en nuestra vida cotidiana. Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de conocer los casos de éxito de Beko, así como los de otros líderes de pensamiento en negocios sostenibles, incluyendo WWF y P&G.

Hack the Normal Sustainability se asocia con organizaciones clave, como UN Technology Bank, Microsoft y Reckitt Benckiser, para aportar al proyecto ideas externas e innovación en diferentes disciplinas.

Utku Barış Pazar, responsable de estrategia y digital de Arçelik, la compañía matriz de Beko, dijo: "Creemos que es esencial fomentar una cultura de colaboración e innovación, sobre todo si queremos afrontar con eficacia algunos de los retos medioambientales actuales más urgentes. La acción climática colectiva es la misión que impulsa el Hackathon de este año, y por eso estamos reuniendo talentos diversos y emprendedores para ofrecer soluciones con un impacto positivo duradero a través de la innovación abierta. Estamos deseando daros la bienvenida junto a vuestros equipos a Hack the Normal Sustainability y marcar la diferencia."

Para obtener más información sobre la participación en Hack the Normal - Sustainability; acceder a los recursos y unirse a las sesiones en directo, visite https://hackthenormal.com

Notas a los redactores

Acerca de Beko:

Beko es la marca internacional de electrodomésticos de Arçelik, que es un fabricante multinacional de electrodomésticos que opera con 12 marcas y emplea a más de 40.000 personas en todo el mundo. Beko es una de las 3 principales marcas de electrodomésticos de Europa*. La marca es el principal socio del FC Barcelona, socio del equipo de baloncesto masculino Fenerbahçe y proveedor oficial de la Liga Europea de Leyendas (LEC).

Beko lleva años centrándose en la vida sana, concienciando y desarrollando productos que hacen posible y conveniente una vida sana. La misión de la marca Beko es "la vida sana sólo es posible en un planeta sano". Beko se compromete a proteger el planeta diseñando y fabricando productos energéticamente eficientes e invirtiendo en la eficiencia de los recursos en la producción.

www.beko.com/

*Fuente Euromonitor International Limited; Large Appliances as per "Major Appliances" in Consumer Appliances 2022ed, volumen de ventas, datos de 2021.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1783692/Arcelik_Hack_the_Normal.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1794301/beko_logo_Logo.jpg