COMUNICADO: Belvedere Vodka se une Laolu Senbanjo en una colaboración internacional que incluye una botella de edición limitada

Publicado 05/09/2018 15:01:23 CET

- Belvedere Vodka se une al aclamado artista Laolu Senbanjo en una colaboración internacional que incluye una impresionante botella de edición limitada

Mediante esta colaboración, se llevará a cabo una serie internacional de intensas experiencias artísticas de creación conjunta y eventos de presentación de botellas durante el próximo otoño

NUEVA YORK, 5 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Belvedere Vodka, el vodka superpremium original símbolo del sabor y el carácter, se complace en anunciar su asociación internacional con el galardonado artista visual, músico y activista Laolu Senbanjo, que incluye una llamativa botella de edición limitada que estará disponible en tiendas de todo el mundo en septiembre de 2018. Esta nueva botella de edición limitada cumple con la visión artística de Senbanjo de revelar la belleza interior de cada una de sus obras y refleja visualmente la interpretación que el artista tiene de la complejidad, los matices y el carácter del vodka Belvedere.

https://mma.prnewswire.com/media/739299/Belvedere_Vodka_2018_Bottle.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/739299/Belvedere_Vodka_2018_Bottle.jpg]

La piel es el principal medio artístico de este artista visual y de performance nacido en Nigeria y residente en Brooklyn. Senbanjo es famoso por la pintura corporal que figura en el álbum visual "Lemonade" de Beyoncé, ganador de un Grammy. Asimismo, el artista ha aparecido en la portada del Washington Post y en otros medios como The New York Times, The Guardian, Vogue, la BBC, la CNN y la NBC. Además de Beyoncé, entre sus colaboradores figuran artistas como Alicia Keys, Swiss Beatz, Seun Kuti, Tony Allen, Alek Wek y Danielle Brooks.

Senbanjo aplica su mantra "Everything is My Canvas" ("Todo es un lienzo") a murales, colaboraciones de moda, instalaciones y eventos artísticos en directo y, ahora, a la nueva botella de edición limitada de Belvedere Vodka. La primera botella de Belvedere con etiqueta tubular de alta calidad presenta un diseño fluido con bordes afilados que representan el agua y el centeno unidos para crear dimensión y sabor. La sutil textura que simula la piel y reacciona a las luces UV se usa para dotar la botella de otro componente sensorial. El color carbón y las distintas formas crean diseños complejos y llenos de historia que se basan, en gran medida, en las raíces yorubas del autor.

"Cuando Laolu pinta algo, cada diseño refleja de manera única lo que él cree que representa su belleza interior. Este fantástico mensaje encaja a la perfección con nuestra misión de revelar la belleza insospechada de la vida", declaró Rodney Williams, presidente de Belvedere Vodka. "Asimismo, como defensor social y exabogado de los derechos humanos, la filosofía de Laolu va en línea con nuestro compromiso con la comunidad y la realización de acciones positivas en el mundo. En este caso, el programa apoya a la organización (RED) y al Fondo Mundial para luchar contra el VIH/sida en África, una causa que hemos estado apoyando durante 8 años".

"Como artista, puedo compartir mi alma con la gente que me rodea, con mi entorno y con el mundo, y puedo canalizar mis experiencias, como mi camino como defensor de los derechos humanos y como nigeriano", afirmó Laolu Senbanjo. "El diseño de la botella de Belvedere proviene de esa inspiración, así como de investigar mucho sobre Belvedere y su esencia, como el centeno y el agua prístina. La botella es una mezcla asombrosa de mi arte y da vida a lo que representa Belvedere, y yo tengo la oportunidad de aportar algo a la sociedad, cosa que significa mucho para mí".

Belvedere Vodka y Laolu darán a conocer la botella de edición limitada en un evento que tendrá lugar en septiembre durante la presentación de la colección Primavera/Verano 2019 en la Semana de la Moda de Nueva York. La botella ayudará al Fondo Global a erradicar el VIH/sida en África y estará ampliamente disponible a partir de septiembre en formato de 70 cl, 75 cl, 1 l y 1,75 l.

ACERCA DE BELVEDERE VODKABelvedere, cuya producción se lleva a cabo en una de las destilerías polacas que ha estado operando continuamente durante más tiempo a nivel mundial y que lleva haciendo vodka desde 1910, fue la primera en crear un nuevo estándar de excelencia al establecer la categoría de vodka superpremium. Actualmente, el gusto distintivo de Belvedere y su contrastada integridad cuentan con el reconocimiento internacional de los amantes del vodka más exigentes, que aprecian su carácter dinámico y complejo. Belvedere se hace a mano usando solo centeno polaco de calidad superior y agua prístina de su propia fuente local. Asimismo, es completamente natural, no contiene aditivos ni azúcar añadido y se produce de conformidad con los requisitos legales establecidos para el vodka polaco. Su perfil de sabor es estructurado, elegante y equilibrado, con un sutil toque dulce, multitud de matices y buen gusto final. Para obtener más información, visite https://www.BelvedereVodka.com [https://www.belvederevodka.com/].

