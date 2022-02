Benchling adquiere Overwatch Research para acelerar los avances de las empresas biofarmacéuticas

El líder de R&D Cloud realiza una adquisición para crear la primera solución integral in vivo nativa de la nube de la industria y profundizar su presencia en Europa

SAN FRANCISCO, 24 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Benchling , pionera de R&D Cloud que impulsa la industria de la biotecnología, anunció que adquirió Overwatch Research , una empresa emergente con sede en Belfast que crea software para acelerar la investigación in vivo. El sistema de gestión y ejecución de estudios integral y configurable de Overwatch amplía las capacidades de R&D Cloud de Benchling, que sirve como fuente única de información para la I+D biotecnológica. A través de esta adquisición, Benchling creará la primera solución integral in vivo nativa de la nube de la industria, completando su oferta de desarrollo temprano y ayudando a los clientes a acelerar el tiempo para llevar los productos a la clínica.

Los estudios in vivo son un componente crítico del descubrimiento y desarrollo de fármacos, y son necesarios antes de cualquier estudio inicial de un fármaco en humanos. Este proceso se conoce como desarrollo preclínico.

Benchling y Overwatch comparten una visión de I+D de transformación digital. Los científicos que dependen de cuadernos de papel, hojas de cálculo y otros procesos manuales para capturar y analizar datos experimentales complejos a menudo tienen dificultades para reproducir los resultados, una parte fundamental del método científico. Solo en EE. UU., el coste económico anual de la investigación biomédica, incluidos los estudios in vivo, que no se pueden replicar, se estimó entre 10 y 50 mil millones de dólares. Según un informe reciente de The Reproducibility Project: Cancer Biology, más de la mitad de los estudios de laboratorio de cáncer de alto impacto no se pudieron replicar.

"Nuestro software aborda los principales desafíos que contribuyen a la crisis de reproducibilidad preclínica. Esto ayuda a las empresas biofarmacéuticas y a las organizaciones de investigación por contrato (CRO) a reducir los errores, aumentar la confianza en los primeros estudios en humanos y, en última instancia, hacer que los medicamentos lleguen a los pacientes más rápido", dijo.

Chris Armstrong, cofundador y consejero delegado de Overwatch. "Al incorporar nuestras capacidades de estudio in vivo en R&D Cloud líder en la industria de Benchling, podremos llegar a más científicos y ayudarlos a convertir los hallazgos de la investigación inicial en productos que salvan vidas".

"Overwatch nos impresionó con su capacidad para construir el primer producto verdaderamente moderno para estudios in vivo que es amado por sus clientes", dijo Sajith Wickramasekara, consejero delegado y cofundador de Benchling. "Muchos de nuestros clientes biofarmacéuticos y CRO están buscando una oferta integral que reúna las capacidades bioanalíticas de Benchling con la gestión de estudios in vivo de Overwatch y esperamos que Overwatch aborde esa creciente demanda. Dar la bienvenida al equipo de Overwatch a Benchling también profundizará nuestra presencia en Europa".

Benchling registró un crecimiento de ingresos año tras año de tres dígitos en su trimestre fiscal que finalizó en octubre de 2021, con un aumento del 70% en el número de clientes año tras año. En el último año, Benchling introdujo nuevas capacidades y soluciones, incluido el soporte para el desarrollo temprano y las terapias de ARN. En poco más de un año desde que ingresó al mercado EMEA, Benchling ha llegado a más de 120 clientes en Europa, incluidos Alchemab Therapeutics, AviadoBio Ltd, Cutiss AG, el programa Tree of Life del Instituto Wellcome Sanger, Selexis SA y Syngenta, y ha ampliado su equipo europeo para más de 90 personas.

Acerca de Benchling Benchling es el pionero de R&D Cloud, un software que potencia la industria biotecnológica. Más de 200.000 científicos de más de 700 empresas y 7.000 instituciones de investigación de todo el mundo han adoptado la R&D Cloud de Benchling para realizar descubrimientos revolucionarios y sacar al mercado la próxima generación de medicamentos, alimentos y materiales más rápido que nunca. La R&D Cloud ayuda a estas organizaciones a modernizar sus procesos científicos y acelerar la colaboración para que puedan convertir la complejidad de la biología en resultados que cambien el mundo. Para más información, visite Benchling.com.

