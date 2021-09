La Bill & Melinda Gates Foundation honra a Phumzile Mlambo-Ngcuka (2)

- La Bill & Melinda Gates Foundation honra a Phumzile Mlambo-Ngcuka, ex directora ejecutiva de ONU Mujeres, con el 2021 Global Goalkeeper Award

La fundación reconoce además a otros tres ganadores del premio Goalkeepers Global Goals que están tomando medidas para ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

SEATTLE, 21 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- La Bill & Melinda Gates Foundation anunció hoy a Phumzile Mlambo-Ngcuka, ex subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres, como ganadora del Premio 2021 Global Goalkeeper Award. Como parte de su campaña anual Goalkeepers , la fundación también anunció a los ganadores de tres premios Goalkeepers Global Goals Awards adicionales.

"Al arrojar luz en relación al desproporcionado impacto causado por la pandemia en las mujeres y las niñas, la exsecretaria general adjunta Mlambo-Ngcuka se ha asegurado de que los esfuerzos globales y locales para luchar contra la COVID-19 deben tener en cuenta las agudas disparidades a las que se enfrentan", comentó Melinda French Gates, copresidenta de la Bill & Melinda Gates Foundation. "Ella ejemplifica el liderazgo que necesitamos en la lucha por la igualdad de género a nivel global".

El 2021 Global Goalkeeper Award reconoce a un líder que ha impulsado el progreso a escala global hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). El premio de este año se entrega a Mlambo-Ngcuka gracias a su inquebrantable liderazgo mundial en materia de igualdad de género y su labor de promoción continua para abordar el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres y las niñas. Mlambo-Ngcuka, ex vicepresidenta de Sudáfrica, ha dedicado su vida a llevar a cabo la promoción de la justicia social y trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Durante su mandato como directora ejecutiva de UN Women, lideró el trabajo para fortalecer y expandir las alianzas con el gobierno, los aliados masculinos y los medios de comunicación, todo al servicio del avance del ODS 5, que tiene como objetivo lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Mlambo-Ngcuka jugó un papel vital al ayudar a encabezar y ejecutar el Generation Equality Forum en julio de 2021, que ayudó a movilizar más de 40.000 millones en compromisos de los estados miembros, el sector privado, organizaciones filantrópicas y la sociedad civil para impulsar un cambio transformador para las mujeres y chicas a nivel mundial.

Los tres premios adicionales de este año de Goalkeepers Global Goals fueron entregados a Fairooz Faizah Beether de Bangladesh, Jenifer Colpas de Colombia y Satta Sheriff de Liberia. Cada galardonado recibió el reconocimiento a su trabajo en apoyo de los Objetivos Globales en sus comunidades locales.

El 2021 Changemaker Award, que rinde homenaje a una persona que ha inspirado el cambio utilizando su experiencia personal o desde una posición de liderazgo, reconoce a Fairooz Faizah Beether de Bangladesh por su trabajo realizado en la promoción de la buena salud y el bienestar ( ODS 3 ). Beether es cofundadora de Moner School , una plataforma online que tiene como objetivo crear conciencia sobre la salud mental y garantizar la igualdad de acceso a la atención de salud mental en todo el país.

El 2021 Progress Award, que rinde homenaje a una persona que apoya el progreso a través de una iniciativa científica, tecnológica, digital o empresarial, reconoce a Jenifer Colpas de Colombia por su trabajo para mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento ( ODS 6 ). Colpas es cofundadora y directora ejecutiva de Tierra Grata , una empresa social que desarrolla soluciones de bajo coste y fáciles de instalar que brindan acceso a servicios de energía limpia, agua potable y saneamiento a las comunidades rurales de Colombia.

El 2021 Campaign Award, que celebra una campaña que ha creado conciencia o ha construido una comunidad al inspirar acciones y crear cambios, ha reconocido a Satta Sheriff de Liberia por su trabajo llevado a cabo de cara a promover la igualdad de género ( ODS 5 ). Sheriff es fundadora y directora ejecutiva de Action for Justice and Human Rights (AJHR), una ONG dirigida por jóvenes fundada para defender y garantizar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos en Liberia, centrándose especialmente en ayudar a mujeres y niñas.

"Las disparidades en todas partes continúan empeorando debido a los impactos de la COVID-19", comentó Bill Gates, copresidente de la Bill & Melinda Gates Foundation. "Este año, nos sentimos especialmente honrados al disponer del reconocimiento de cuatro líderes cuyo trabajo demuestra que el progreso es posible, incluso en los momentos más difíciles".

"Estos ganadores de premios muestran cómo las mujeres están liderando el camino para encontrar las soluciones innovadoras necesarias para reconstruir nuestras comunidades y naciones", comentó Mark Suzman, consejero delegado de la Bill & Melinda Gates Foundation. "Los ganadores de este año continúan inspirándonos mientras trabajan incansablemente para crear un mundo más igualitario, resistente y compasivo".

El anuncio de los ganadores de los Goalkeepers Global Goals Awards se produce tras llevarse a cabo el lanzamiento la semana pasada del quinto informe anual Goalkeepers Report de la Bill & Melinda Gates Foundation. El informe de este año, en coautoría de Bill Gates y Melinda French Gates, muestra que las disparidades causadas por la COVID-19 siguen siendo marcadas, y aquellos que se han visto más afectados por la pandemia serán los más lentos en recuperarse. Afortunadamente, en medio de los retos a los que se nos ha sometido durante el año pasado, el mundo dio un paso al frente para evitar algunos de los peores escenarios. En el informe, los copresidentes destacan la "innovación impresionante" que solo fue posible gracias a la colaboración, el compromiso y las inversiones globales durante décadas. Reconocen que evitar los peores escenarios es encomiable, pero señalan que no es suficiente. Para garantizar una recuperación verdaderamente equitativa de la pandemia, exigen inversiones a largo plazo en salud y economías - como las que llevaron al rápido desarrollo de la vacuna de la COVID-19 - para impulsar los esfuerzos de recuperación y hacer que el mundo vuelva a encaminarse hacia cumplir con los Objetivos Globales.

