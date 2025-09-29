Binggrae presentará Melona y Samanco en ANUGA 2025 en Colonia

(Información remitida por la empresa firmante)

SEÚL, Corea del Sur, 29 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Binggrae, una de las principales empresas alimentarias de Corea, anunció su participación en ANUGA 2025, la feria de alimentación más grande del mundo, como parte de su estrategia de expansión en el mercado europeo. El evento se celebrará en Colonia, Alemania, del 4 al 8 de octubre, donde Binggrae recibirá a los visitantes en el pabellón 5.2, stand C016.

Binggrae es ampliamente reconocida por su diversa línea de productos, que incluye Banana Flavored Milk (la exitosa leche con sabor a plátano), Yoplait (el primer yogur para servir con cuchara en Corea, presentado gracias a una colaboración técnica con Sodima) y la icónica barra de hielo Melona. Desde su fundación en 1967, Binggrae se ha convertido en una marca reconocida en Corea.

En ANUGA 2025, Binggrae presentará Melona y, por primera vez en Europa, Samanco. Samanco es uno de los favoritos de Binggrae desde hace mucho tiempo: un sándwich de helado con forma de pez, elaborado con una crujiente base de oblea, relleno de helado de vainilla y sirope de judías rojas. El producto está inspirado en un bocadillo callejero tradicional coreano de invierno.

ANUGA se considera una de las tres principales ferias de alimentación del mundo, junto con SIAL París y FOODEX Japón. La edición de este año será la más grande de la historia, reuniendo a más de 8.000 empresas de más de 100 países. Corea ha sido seleccionada como país socio oficial, y Binggrae participa como parte del Pabellón K-Food.

Binggrae ha acelerado su expansión europea desde 2023, exportando Melona principalmente a Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos. La marca ha logrado un fuerte crecimiento de ventas gracias a su presencia en importantes cadenas minoristas asiáticas como Tang Frères (Francia), Go Asia (Alemania), Amazing Oriental (Países Bajos) y Oseyo (Reino Unido), así como en grandes puntos de venta como Alber Hejin en Países Bajos, Netto en Alemania y Carrefour en Polonia. En 2024, las ventas de Melona en Europa casi cuadruplicaron las de 2023.

Con su participación en ANUGA 2025, Binggrae busca expandir sus canales de exportación, introducir Samanco en el mercado europeo y ampliar su cartera de helados con nuevos sabores desarrollados para los gustos locales. La compañía también planea seguir expandiendo su red de distribución y su gama de productos en la región.

Un representante de Binggrae comentó: "Esperamos que nuestra participación en ANUGA sea una valiosa oportunidad para dar a conocer el helado K-ice y ampliar nuestras oportunidades de exportación en el mercado europeo".

