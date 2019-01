Biogen y Skyhawk Therapeutics anuncian un acuerdo (2)

Publicado 04/01/2019 13:31:47 CET

Acera de Skyhawk TherapeuticsSkyhawk Therapeutics se ha comprometido a descubrir, desarrollar y comercializar tratamientos que usan su novedosa plataforma SkySTAR((TM)) (Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA) para crear fármacos de moléculas pequeñas que aportan tratamientos innovadores a los pacientes.

Declaración de puerto seguro de BiogenEl presente comunicado de prensa contiene declaraciones futuras, incluidas declaraciones en virtud de los derechos de puerto seguro en la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, incluye declaraciones relacionadas con los beneficios y resultados que se podrían lograr gracias a la colaboración entre Biogen y Skyhawk; los riesgos e incertidumbres asociados con el desarrollo y comercialización de fármacos; el potencial del negocio comercial de Biogen y su cartera de programas, incluidos candidatos de tratamiento potenciales en fase de investigación para el tratamiento de ME, AME y otras enfermedades neurológicas. Dichas declaraciones de futuro podrían incluir términos tales como "objetivo", "anticipar", "creer", "poder", "estimar", "esperar", "predicción", "destinar", "podría", "plan", "potencial", "posible", "será" y otros términos con significado similar. El desarrollo y comercialización de fármacos conlleva un gran riesgo y solo un número pequeño de programas de investigación y desarrollo tienen como resultado la comercialización de un producto. Los resultados de los ensayos clínicos en las primeras etapas no son indicativos de los resultados completos o resultados en una etapa posterior o en ensayos clínicos a gran escala y no aseguran la obtención de una aprobación regulatoria. No debería depender totalmente de estas declaraciones o los datos científicos presentados.

Dichas declaraciones conllevan riesgos e incertidumbres que podrían tener un resultado que difiera materialmente de los resultados reflejados en dichas declaraciones, incluido, sin limitarse, a incertidumbres sobre los beneficios anticipados y el logro potencial de la colaboración entre Biogen y Skyhawk; el riesgo de costos o retrasos inesperados; incertidumbres acerca del éxito en el desarrollo y comercialización de candidatos potenciales de tratamiento en etapa de investigación para el tratamiento de EM, AME y otras enfermedades neurológicas, que podrían verse afectados por, entre otras cosas, la aparición de efectos adversos de seguridad y/o problemas inesperados que podrían surgir de análisis adicionales de datos; las autoridades reguladoras podrían necesitar información adicional o más estudios, podrían no aprobar o retrasar la aprobación de dichos candidatos de fármacos; Biogen y Skyhawk podrían enfrentarse a obstáculos inesperados que podrían verse afectados, entre otras cosas, por la aparición de efectos adversos de seguridad, no obtener aprobación regulatorias en ciertas jurisdicciones, no poder proteger la propiedad intelectual y otros derechos propietarios; reclamaciones de responsabilidad del producto y riesgos de colaboración entre terceros. Lo anterior expone muchos, pero todos, de los factores que podrían tener un resultado diferente a las expectativas de Biogen expuestas en las declaraciones futuras. Los inversores deberían tener en cuenta esta nota de precaución, además de los factores de riesgo identificados en el informe anual o trimestral más reciente de Biogen y otros informes que Biogen haya enviado a la Comisión de Bolsa y Valores. Dichas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de Biogen y solo se refieren a la fecha de publicación del presente comunicado de prensa. Biogen no asume ninguna obligación de actualizar públicamente cualquier declaración futura, ya sea como resultado de información nueva, desarrollos futuros o de otra manera.

Sitio Web: http://www.skyhawktx.com/