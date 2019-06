Publicado 05/06/2019 10:01:16 CET

Bitpanda se hace global: anuncio de Bitpanda Global Exchange y de IEO para el Ecosistema Token BEST

VIENA, 5 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Bitpanda, la FinTech con sede en Viena lanzará Bitpanda Global Exchange, un intercambio global de criptomonedas para comerciantes, profesionales e instituciones con experiencia. La plataforma Bitpanda también obtendrá su propio ecosistema token a través de una oferta de intercambio inicial (IEO). BEST (Bitpanda Ecosystem Token) ofrecerá una gama de beneficios e incentivos a casi 1 millón de usuarios de Bitpanda.

-- Bitpanda Global Exchange permite el comercio global cripto-a-cripto y fiat-a-cripto -- Pares de comercio populares incluyendo BTC/EUR, BTC/USDT, ETH/EUR, XRP/EUR, MIOTA/EUR, ETH/BTC, XRP/BTC, MIOTA/BTC, PAN/BTC, BEST/BTC, BEST/EUR y BEST/USDT -- Depósitos Fiat (euro, franco suizo y libra esterlina) en la mayoría de los países europeos; retiros disponibles globalmente -- Bitpanda Ecosystem Token (BEST) IEO se lanza el 9 de julio de 2019 -- BEST ofrece hasta un 25% de descuento por cuota de comercio más recompensas y ventajas adicionales -- Lista creciente de pares comerciales populares y opciones de financiación -- Estructura de tarifas competitivas -- API de vanguardia -- Los más altos estándares de seguridad -- BEST comenzará el 7 de agosto de 2019

Bitpanda, la FinTech de Viena con alrededor de 1 millón de usuarios y más de 100 empleados está lanzando Bitpanda Global Exchange, un intercambio de activos digitales para comerciantes experimentados, profesionales e instituciones. Bitpanda Global Exchange (Bitpanda GE) se basa en la popular y fácil de usar plataforma Bitpanda, que es el lugar para comprar, vender y almacenar activos digitales como Bitcoin, Ethereum, oro digitalizado y más en Europa.

Bitpanda GE está disponible globalmente para comercio cripto-a-cripto. Los usuarios de Bitpanda verificados en la mayoría de los países europeos también pueden depositar euros, francos suizos y libras esterlinas. Bitpanda GE está estrechamente conectado a la plataforma Bitpanda, lo que significa que los usuarios pueden mover fondos fácilmente entre ellos. Bitpanda GE se lanza con pares de comercio populares tales como BTC/EUR, BTC/USDT, ETH/EUR, XRP/EUR, MIOTA/EUR, ETH/BTC, XRP/BTC, MIOTA/BTC, PAN/BTC, BEST/BTC, BEST/EUR y BEST/USDT y muchos más que están por venir.

"Ofrecer a los usuarios experimentados una forma de intercambiar activos digitales y construir el mayor intercambio de euros es el siguiente paso lógico para nosotros. Bitpanda ha existido desde 2014 y somos un desarrollador clave en Europa. Podemos construir sobre una gran cantidad de sinergias y experiencia," dijo el consejero delegado de Bitpanda, Eric Demuth.

Como parte del lanzamiento de Bitpanda Global Exchange, Bitpanda también está lanzando su primera oferta de intercambio inicial (IEO). Bitpanda Ecosystem Token (BEST) es la moneda del ecosistema Bitpanda que ofrece a los usuarios una amplia gama de beneficios y ventajas dentro del ecosistema Bitpanda. La creciente comunidad de alrededor de 1 millón de usuarios de Bitpanda podrá beneficiarse de una amplia gama de recompensas y ventajas. Por ejemplo, obtendrán una reducción de hasta un 25% en las tarifas de comercio de Bitpanda, obtendrán acceso prioritario al próximo Bitpanda Launchpad, que estará disponible más adelante y permitirá el lanzamiento de IEOs de terceros.

"BEST desempeñará un papel vital en la expansión global de Bitpanda y en hacer nuestra visión de democratizar las finanzas personales y la inversión. BEST es el combustible del ecosistema Bitpanda, lo que significa que la plataforma Bitpanda, Bitpanda Global Exchange y futuros productos como el Bitpanda Launchpad harán un uso intensivo de la incorporación de BEST," dijo el consejero delegado de Bitpanda, Eric Demuth.

Acerca de Bitpanda

Bitpanda es una FinTech con sede en Viena ( Austria) fundada en 2014 por Eric Demuth, Paul Klanschek y Christian Trummer. La compañía es una firme creyente en el poder innovador de las criptomonedas, los activos digitalizados y la tecnología blockchain. La misión de Bitpanda es derribar las barreras para invertir y traer productos financieros tradicionales al siglo 21. Hoy en día, Bitpanda tiene alrededor de 1 millón de usuarios y más de 100 miembros del equipo. Con una licencia de proveedor de servicios de pago PSD2, una seguridad de vanguardia y una experiencia de usuario optimizada, Bitpanda se ha convertido en una popular plataforma de negociación para novatos y expertos por igual. Los usuarios pueden operar actualmente Bitcoin, Ethereum, oro y más de 20 activos digitales.

