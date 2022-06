BMO anuncia la jubilación de Patrick Cronin y nombra a Piyush Agrawal Director de Riesgos

Piyush Agrawal - BMO FINANCIAL GROUP - RESTRICTED CONTENT/PR NEWSWI

TORONTO, 8 de junio de 2022/PRNewswire/ -- Bank of Montreal (TSX:BMO) (NYSE:BMO) ha anunciado hoy la próxima jubilación de su Director de Riesgos, Patrick Cronin, y el nombramiento de Piyush Agrawal para el cargo. Agrawal se incorporará al banco como Director General Adjunto de Riesgos el 1 de julio y, tras un periodo de transición con Cronin, se convertirá en Director de Riesgos el 1 de noviembre.

Agrawal, ejecutivo con experiencia en riesgos globales, se une a BMO desde Citigroup, donde ocupó el cargo de Director de Riesgos de Citibank, N.A. y Jefe Global de Riesgos Climáticos desde 2021. Se incorporó a Citigroup en 2002, ocupando puestos como el de Director de Operaciones de Citibank N.A., Director de Riesgos de Asia Pacífico y Jefe de Estrategia Corporativa.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a Piyush a BMO, y estamos entusiasmados de que se una a nuestro grupo líder de gestión de riesgos", dijo Darryl White, consejero delegado de BMO Financial Group. "Me ha impresionado especialmente su perspicacia empresarial, su orientación al cliente y su experiencia en materia de regulación, junto con su profunda capacidad de gestión de riesgos y su experiencia en temas de ESG y clima. Su reputación de curiosidad personal y aprendizaje permanente, así como de desarrollo de equipos de alto rendimiento, le precede. Estos comportamientos son esenciales para una función de riesgo fuerte y están en el centro de la cultura de BMO".

Cronin se unió por primera vez a BMO en 1993, ocupando importantes puestos de liderazgo en BMO Capital Markets, incluyendo el de Jefe de Productos de Negociación, Director de Operaciones y Director General y Jefe de Grupo, antes de su nombramiento como Director de Riesgos de BMO Financial Group en 2018. Cronin también ha sido miembro del Consejo Asesor de Western University'sIvey School of Business, así como de la junta de la Loran Scholars Foundation. Fue presidente del sector del Gabinete de Donaciones Individuales de United Way Toronto y la región de York, así como de la propia campaña de donaciones de los empleados de BMO.

"A lo largo de su carrera, Pat ha tenido un impacto significativo en todo nuestro banco", continuó White. "Dirigió de forma experta nuestra respuesta a la COVID-19 y nuestra función de Riesgos a través de la pandemia y el complejo entorno crediticio y de mercado que ha definido los últimos 24 meses. Es un asesor de confianza y uno de los banqueros más sólidos con los que he trabajado. También ha demostrado un verdadero compromiso con las comunidades a las que servimos, ayudando a hacer crecer el bien de muchos. Considero un privilegio haber cumplido con nuestros grupos de interés junto a él durante décadas."

Acerca de BMO Financial GroupAl servicio de los clientes desde hace 200 años, BMO es un proveedor de servicios financieros altamente diversificado, el octavo banco más grande, por activos, de Norteamérica. Con un total de activos de 1,04 billones de dólares a 30 de abril de 2022, y un equipo de empleados diversos y muy comprometidos, BMO ofrece una amplia gama de productos y servicios de banca personal y comercial, gestión de patrimonios y banca de inversión a más de 12 millones de clientes, y desarrolla su actividad a través de tres grupos operativos: Banca Personal y Comercial, BMO Wealth Management y BMO Capital Markets.

Internet: www.bmo.com | Twitter: @BMOMedia

Para consultas de medios: Paul Gammal, Toronto, paul.gammal@bmo.com, (416) 867-3996

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1834920/BMO_Financial_Group_BMO_Announces_Retirement_of_Patrick_Cronin_.jpg