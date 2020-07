Boardriders responde a los recientes cambios del WSL Tour

HUNTINGTON BEACH, California y ST. JEAN DE LUZ, Francia, 17 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Boardriders Inc., destacada compañía mundial de deportes de acción y estilo de vida que produce y distribuye ropa de marca, calzado y accesorios bajo las marcas Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA y Element, ha anunciado hoy su reacción durante la reciente configuración del World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

La cancelación por parte de WSL de 2020 CT debido a la COVID-19 y las mejoras para 2021 CT han llevado a una reestructuración destacada de la temporada 2021 Tour, que por desgracia y de forma que se puede entender ha llevado a CT a no detenerse en Hossegor, Francia en 2021. A pesar de ello, teniendo en cuenta su compromiso para con Francia y la importancia de Francia para con la cultura mundial del surf, Quiksilver y ROXY han trabajado con WSL para asegurarse la continuidad de dos décadas de surf profesional realizadas en Nouvelle-Aquitaine al patrocinar el nuevo evento Challenger Series (CS) para llevarse a cabo en la región en otoño de 2021. Garry Wall, responsable general mundial de Quiksilver, indicó: "Estamos emocionados y encantados de ser capaces de trabajar mano a mano con WSL para mantener los eventos anuales de nivel mundial llegando a las famosas olas y playas de Francia. Todos trabajamos en momentos muy inciertos y complejos, pero nuestro compromiso colectivo para con Francia y Europa sigue siendo inquebrantable".

Además del apoyo al evento France CS, las marcas de Boardriders están patrocinando además varios eventos dentro de la temporada 2021 CT, incluyendo el Billabong Pipe Masters de Oahu, el Maui Pro Presented by ROXY en Maui, el Quiksilver Pro G-Land en Indonesia, y el Gold Coast Presented by Billabong en Australia. Emilie Souvras, responsable general de ROXY, comentó: "Me emociona la amplitud de la cartera de Boardriders, que nos permite continuar apoyando el desarrollo del surf a escala mundial, por medio de eventos como este, además de patrocinar y mostrar a nuestros atletas increíbles que compiten en ellos".

Acerca de Boardriders Inc.:

Boardriders, Inc., es una empresa líder en deportes extremos y estilo de vida dedicada al diseño, producción y distribución de ropa de marca, calzado y accesorios para Boardriders en todo el mundo. Las marcas de ropa y calzado de la empresa representan un estilo de vida informal para las personas de mente juvenil que se inspiran en la pasión por los deportes extremos al aire libre. Las marcas Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA y Element de la empresa hunden sus raíces y beben del auténtico legado del surf, la nieve y el skate. Los productos de la empresa se venden en más de 110 países a través de una amplia gama de distribución, que incluye tiendas de surf, tiendas de skate, tiendas de nieve, las tiendas propiedad de Boardriders y otras tiendas de venta al por menor propiedad de la compañía, otras tiendas especializadas, grandes almacenes y varios canales de comercio electrónico. Para obtener más información, visite los sitios web de la marca en www.quiksilver.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2860583-1&h=59240683&u=h...], www.billabong.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2860583-1&h=3324197501&u...], www.roxy.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2860583-1&h=896355990&u=...], www.dcshoes.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2860583-1&h=2583680377&u...], www.rvca.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2860583-1&h=297361459&u=...], www.elementbrand.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2860583-1&h=1377733780&u...].

