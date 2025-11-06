(Información remitida por la empresa firmante)

-BOE concluye su iniciativa benéfica educativa "Iluminando el Camino hacia el Futuro" de 2025, que busca la equidad educativa mediante tecnología innovadora

BEIJING, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 31 de octubre, BOE celebró la ceremonia de clausura de la iniciativa benéfica educativa 'Iluminando el Camino hacia el Futuro' y del programa '100 Conferencias sobre Cultura Tradicional' en el Museo del Palacio de Pekín. El gigante de la exhibición ha llevado a cabo la iniciativa 'Iluminando el Camino hacia el Futuro' durante una década, construyendo 156 aulas inteligentes en 10 regiones a nivel provincial del país, beneficiando a más de 70.000 docentes y estudiantes. Como parte de esta iniciativa, BOE y el Museo del Palacio lanzaron conjuntamente en 2023 el programa '100 Conferencias sobre Cultura Tradicional', con el objetivo de aprovechar las soluciones de educación inteligente y la tecnología digital de BOE para llevar la rica cultura tradicional china a las aulas de zonas rurales. En un año y medio, el programa ha llegado a casi 40 escuelas en diversas regiones, beneficiando a más de 20.000 estudiantes. Ha promovido continuamente el desarrollo sostenible e integrado de la tecnología, la educación y la cultura, abriendo nuevos caminos para la preservación y transmisión del patrimonio cultural.

"La iniciativa 'Iluminando el Camino hacia el futuro' se ha convertido en una plataforma benéfica abierta, diversa y sostenible que no solo brinda apoyo tecnológico, sino que también empodera a través del contenido. Esto ejemplifica el compromiso de BOE con la responsabilidad social corporativa, en colaboración con sus socios. Siempre hemos creído que la tecnología no es una herramienta fría, sino una fuerza poderosa que brinda calidez", afirmó un portavoz de BOE.

BOE, líder en innovación cultural digital, se dedica a promover la integración de la cultura y la tecnología mediante prácticas responsables. En los últimos años, BOE ha colaborado con diversas instituciones culturales en este sentido, como el Museo del Palacio. Este año, BOE apoyó al Museo del Palacio en su exposición del centenario mediante la creación conjunta de la exposición digital 3D sin gafas 'Descubre los Colores del Museo del Palacio' y la sala de exposiciones digital del Jardín Qianlong, destacando el papel de la tecnología como puente que transmite belleza y conecta diversas culturas. En adelante, BOE mantendrá el concepto de desarrollo sostenible 'Abrir el Futuro' y continuará impulsando la educación a través de la tecnología y la cultura para iluminar el camino de aún más niños.

