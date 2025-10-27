(Información remitida por la empresa firmante)

Julien's Auctions presenta alta costura legendaria y moda de celebridades como Cher, Tina Turner, Whitney Houston, la princesa Diana, Beyoncé, Madonna y más

Subasta en directo: 3 de diciembre de 2025 – The Peninsula Beverly HillsApertura de la licitación en línea: 27 de octubre de 2025Exposición pública: 14–26 de noviembre de 2025 – Museum of Style Icons, Newbridge, Irlanda

BEVERLY HILLS, Calif., 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions se enorgullece de anunciar Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, una extraordinaria subasta de moda y estilo de celebridades que tendrá lugar el 3 de diciembre de 2025 a las 10:00 AM PST en The Peninsula Beverly Hills. Esta venta histórica celebra el arte de la alta costura y el glamour del escenario y la pantalla, ofreciendo a los coleccionistas la excepcional oportunidad de poseer piezas icónicas lucidas por Tina Turner, Cher, la Princesa Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spearsy muchas más. La subasta en línea abre el 27 de octubre en www.juliensauctions.com. Anuncio de la subasta aquí.

La subasta se centra en una oferta sin precedentes de más de 50 diseños de Bob Mackie, el legendario diseñador cuyas creaciones definieron el glamour del mundo del espectáculo durante décadas. "He dedicado toda mi vida a acumular maravillosas piezas de alta costura y vestuario coleccionable. Me alegra mucho compartirlas con quienes las adoran", declaró Mackie.

Entre los artículos más destacados se incluyen:

Princesa Diana Atelier Versace 1997 Event Suit (Est. $40 .000–$60.000)

Atelier Versace 1997 Event Suit (Est. .000–$60.000) Cher 1978 Bob Mackie Sequin Performance Costume (Est. $8 .000–$10.000)

1978 Bob Mackie Sequin Performance Costume (Est. .000–$10.000) Tina Turner 1977 Bob Mackie Winged Fringe Bodysuit (Est. $5 .000–$7.000)

1977 Bob Mackie Winged Fringe Bodysuit (Est. .000–$7.000) Beyoncé 2016 VMA Francesco Scognamiglio Gown (Est. $8 .000–$10.000)

2016 VMA Francesco Scognamiglio Gown (Est. .000–$10.000) Whitney Houston 1998 Atelier Versace Gown (Est. $10 .000–$15.000)

1998 Atelier Versace Gown (Est. .000–$15.000) Hermès 2016 Jaune Poussin Porosus Crocodile Birkin 35 CM (Est. $25 .000–$35.000)

"Esta colección captura la esencia del glamour y el poder de las estrellas", afirmó Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de Julien's Auctions. "Honra tanto a los iconos que lucieron estas piezas como a los diseñadores visionarios que las crearon".

La colección debutará en presentaciones privadas en Nueva York, Londres y Beverly Hills, seguida de su única exposición pública en el Museo de los Iconos de Estilo de Newbridge, Irlanda, del 14 al 26 de noviembre, con entrada gratuita.

Coleccionistas de todo el mundo pueden participar en tiempo real a través de la plataforma de pujas en línea de Julien's.

