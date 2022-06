Boomi supera los 20.000 clientes y establece el récord de la mayor base de clientes de la industria¹

La red mundial de más de 800 socios de Boomi, entre los que se encuentran Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft, ayuda a impulsar el rápido crecimiento de clientes de la empresa SaaS líder en su categoría.

Varias empresas de la lista Fortune 500 y marcas notables a nivel mundial, como AT&T, Cisco, LinkedIn, Moderna, Novartis y Sky, aprovechan la plataforma Boomi AtomSphere™ para impulsar mejores resultados empresariales

La plataforma de grado empresarial de Boomi se escala para soportar los mayores despliegues de clientes, procesando recientemente más de un billón de documentos y 65 mil millones de integraciones a medida que crece la demanda de conectividad inteligente y automatización

CHESTERBROOK, Pa., 8 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Boomi ™, el líder en conectividad y automatización inteligentes, ha anunciado hoy que ha superado los 20.000 clientes, lo que representa la mayor base de clientes de cualquier proveedor de plataformas de integración en la nube como servicio (iPaaS). Empresas de la lista Fortune 500 y marcas notables a nivel mundial, como AT&T , Cisco, LinkedIn, Moderna , y Novartis, junto con empresas internacionales líderes como Ampol, Australian Red Cross , la Agencia de Protección Ambiental y Sky , aprovechan la Boomi AtomSphere™ Platform para impulsar mejores resultados empresariales. Los clientes de Boomi confían en la galardonada tecnología de la empresa de software como servicio (SaaS) líder en su categoría, en su sólida comunidad y en sus socios de primer nivel para acelerar la productividad, impulsar la innovación y prosperar durante el cambio.

Además de trabajar con marcas de todo el mundo, Boomi también colabora con importantes organizaciones sin ánimo de lucro que se centran en conectar el mundo para el bien, ampliando la misión de Boomi de conectar a todos con todo, en cualquier lugar. "Nuestro equipo apoya a las personas y los sistemas que unen a los investigadores con el objetivo final de curar el cáncer", dijo Craig Eisenberger, director de Servicios de Plataforma Empresarial y Gestión de Datos de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer. "Boomi nos permite crear conexiones fluidas y en tiempo real entre nuestros sistemas para que podamos tener una versión única y compartida de la verdad en toda nuestra organización. A través de la plataforma Boomi, produciremos y distribuiremos datos más precisos, y los conocimientos que adquiramos permitirán a nuestros interesados dedicar menos tiempo a la creación de informes y más tiempo a impulsar nuestra misión."

"Las organizaciones globales de hoy en día necesitan conectividad inteligente y automatización como nunca antes", dijo Chris Port, director de operaciones de Boomi. "Las interrupciones de la cadena de suministro han causado una pérdida de ingresos proyectada de 4 billones de dólares. La Gran Reorganización y la necesidad de dar soporte a una fuerza de trabajo híbrida y remota cada vez mayor están poniendo a prueba unos recursos ya de por sí escasos. Los silos siguen impidiendo a las empresas aprovechar el valor de sus datos", añadió Port. "Empresas de todos los tamaños, en todas las geografías y sectores, recurren a Boomi y a nuestro amplio ecosistema para resolver con éxito retos como estos, de forma rápida y sencilla."

La red mundial de Boomi de más de 800 socios, entre los que se encuentran Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake, así como los tres mayores proveedores de la nube -Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft- han contribuido a impulsar el rápido crecimiento de los clientes de la empresa, ya que la demanda de conectividad inteligente y automatización sigue acelerándose.

La plataforma de integración de Boomi, nativa de la nube y de nivel empresarial, se adapta a los despliegues más grandes de los clientes, procesando recientemente más de un billón de documentos y 65 mil millones de integraciones, lo que permite a las empresas unificar rápida y fácilmente todos sus ecosistemas digitales. Al conectar datos y sistemas en entornos digitales híbridos, las organizaciones pueden romper los silos empresariales, liberar el poder de los datos y agilizar los flujos de trabajo para servir mejor a los clientes, empleados y socios.

Como pionera de la iPaaS basada en la nube, la plataforma Boomi AtomSphere sirve como columna vertebral de la innovación en las organizaciones, ahorrando miles de horas de tedioso desarrollo y acelerando el tiempo de obtención de valor al tiempo que aborda los imperativos de la transformación digital. Boomi cuenta con una creciente comunidad de usuarios de más de 100.000 miembros y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio iPaaS. Posicionada como líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® para plataformas empresariales como servicio (EiPaaS)2 durante ocho años consecutivos , la empresa ha recibido recientemente el Gold Globee® Award en la categoría de Plataforma como Servicio (PaaS), y ha cosechado numerosos premios por ser un empleador de elección, incluyendo una reciente inclusión en la lista de Inc. Magazine's Best Workplaces .

Advertencia de Gartner:

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. GARTNER y Magic Quadrant son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en los Estados Unidos e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Nota: Boomi fue reconocido como Dell Boomi desde 2014 hasta 2019.

Acerca de Boomi

Boomi conecta instantáneamente a todos con todo, en cualquier lugar, con su plataforma nativa en la nube, unificada, abierta e inteligente. La plataforma de integración como servicio (iPaaS) de Boomi cuenta con la confianza de más de 20.000 clientes en todo el mundo por su velocidad, facilidad de uso y menor coste total de propiedad. Como pionero en impulsar el uso inteligente de los datos, la visión de Boomi es hacer que los clientes y socios descubran, gestionen y orquesten los datos de forma rápida y sencilla, a la vez que conectan aplicaciones, procesos y personas para obtener resultados mejores y más rápidos. Para más información, visite http://www.boomi.com .

© 2022 Boomi, LP. Boomi, el logo 'B', Boomiverse, y AtomSphere son marcas registradas de Boomi, LP o sus subsidiarias o afiliadas. Todos los derechos están reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

