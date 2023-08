Bridge to Life vende ciertos activos a TransMedics

(Información remitida por la empresa firmante)

NORTHBROOK, Ill., 3 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd. (BTL), un proveedor global líder de tecnologías de perfusión y preservación de órganos, anunció hoy la venta de ciertos activos a TransMedics, Inc., una subsidiaria de propiedad total de TransMedics Group, Inc. (NASDAQ: TMDX), que incluye sus activos de perfusión cardíaca y pulmonar EVOSS y LifeCradle. BTL utilizará los ingresos de la venta de estos activos para centrarse en su negocio principal de soluciones de conservación y su presentación pendiente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el Sistema de Perfusión de Máquina de Hígado VitaSmart™.

Al comentar sobre la transacción, el consejero delegado de BTL, Don Webber, explicó: "Esta transacción nos permite fortalecer nuestra posición financiera y financiar adecuadamente la expansión continua de nuestra participación líder en el mercado global de soluciones de preservación, así como continuar con el desarrollo de nuestro dispositivo de perfusión de órganos abdominales VitaSmart. En mayo de 2023, anunciamos la finalización de la inscripción de nuestro ensayo fundamental HOPE, y esperamos enviar nuestra solicitud de aprobación previa a la comercialización a la Administración de Alimentos y Medicamentos a finales de este año". https://bridgetolife.com/early-closure-of-bridge-to-life-ltd-hope-liver-trial-enrollment-affirms-the-potential-of-hypothermic-oxygenated-perfusion/

Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero de Bridge to Life. Canaccord Genuity LLC actuó como asesor financiero de TransMedics. Cooley LLP actuó como asesor legal de Bridge to Life. Ropes & Gray LLP actuó como asesor legal de TransMedics.

Durante más de una década, Bridge to Life Ltd. ha establecido el estándar de atención al proporcionar a la comunidad de trasplantes las soluciones de conservación estándar de oro Belzer UW® junto con otros productos principales, incluido EasiSlush®. La compañía también anunció recientemente los prometedores resultados provisionales del estudio fundamental para su dispositivo de perfusión de hígado VitaSmart™ y completó la inscripción en el ensayo clínico de hígado Bridge to HOPE mucho antes de lo previsto. La compañía está estableciendo un nuevo estándar en la perfusión de máquinas oxigenadas hipotérmicas con el exclusivo protocolo HOPE desarrollado con destacados cirujanos internacionales de trasplante de órganos. Mediante el desarrollo de tecnologías altamente eficaces y sostenibles, Bridge to Life se mantiene firme en su misión constante de aliviar las listas de espera de trasplantes de órganos al garantizar el acceso equitativo a estas nuevas tecnologías innovadoras para todos los pacientes.

