Bright Pattern anuncia un programa de socios revolucionario respaldado por tecnología y un equipo líderes del sector

El programa de socios de Bright Pattern ofrece un camino para obtener ingresos de manera inmediata a revendedores de valor añadido y proveedores de soluciones gracias a la primera solución única del sector de centro de contacto omnicanal en la nube.

SAN BRUNO, California, 27 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Bright Pattern, un proveedor líder de software de centro de contacto omnicanal en la nube, hoy desveló su programa de socios [https://www.brightpattern.com/bright-pattern-company/partner-program/] diseñado para impulsar nuevas oportunidades empresariales y aumentar los beneficios de los revendedores de valor añadido que ofrece un margen más elevado de hasta el 50% que otros proveedores de centros de contacto.

Algunos de los mejores líderes e ingenieros que ayudaron a desarrollar Genesys para la empresa crearon este software de siguiente generación para empresas. Ahora está disponible para compañías de todos los tamaños en una plataforma única, fácil de usar. El programa de socios de Bright Pattern [https://www.brightpattern.com/bright-pattern-company/partner-program/], que ofrece soporte continuado y acceso a recursos y documentación internos, ayuda a los socios a descubrir nuevas oportunidades, lograr nuevas oportunidades comerciales, desplegar soluciones rentables y desarrollar la experiencia necesaria para distinguirse en el sector de la experiencia del cliente.

"Nos alegra colaborar con Bright Pattern para tener las mejores soluciones de su tipo de centros de contacto en la nube para empresas de todos los tamaños", comentó Jitender Singh, vicepresidente sénior de ventas en la nube de Conduit Global. "Esta colaboración ofrece a nuestros clientes una gestión real de sus canales digitales".

Beneficios del programa de socios de Bright Pattern:

-- Un margen mayor - Expanda su negocio y gane más dinero asociándose con el proveedor que ofrece el mayor margen a sus socios. -- En la nube - La solución de centro de contacto de Bright Pattern se ha construido con una arquitectura única, unificada de microservicios y se ha diseñado para ayudar a las empresas a ofrecer experiencias omnicanal fluidas a sus clientes. -- Tiempo de comercialización rápido - Puesto que la plataforma de Bright Pattern se puede desplegar en cuestión de semanas en lugar de meses, los socios y clientes ahorran tiempo y dinero. -- Onmicanal de verdad - Bright Pattern ofrece compatibilidad omnicanal que permite a sus clientes moverse con fluidez entre distintos canales mientras hablan con el mismo agente. No se pierde el contexto cuando se cambia de canal, de modo que los clientes no tienen que repetir lo dicho. Los agentes también pueden operar en un entorno omnicanal de verdad manejando varios tipos de interacción desde una sola plataforma. -- Los mejores socios - Puesto que los socios son el principal canal de Bright Pattern, ofrecemos soporte continuado y no hay conflictos entre canales.

"Bright Pattern da a Waterfield Technologies la capacidad de ofrecer una experiencia consistente y fluida en todos los canales con visibilidad en tiempo real del rendimiento de los canales", comentó Howard Leary, vicepresidente de asesoría de soluciones en Waterfield Technologies. "Nos alegra asociarnos con Bright Pattern para ofrecer una opción rentable a los clientes que buscan migrar o implementar un centro de contacto en la nube".

"El programa de socios de Bright Pattern es ideal para los socios que ofrecen servicios a clientes medianos y empresas centrados en la transformación digital y soporte omnicanal", comentó Brian Hays, vicepresidente sénior de ventas globales de Bright Pattern. "Los socios de Bright Pattern reciben incentivos valiosos cuyo objetivo es el crecimiento, el aumento de los márgenes y la expansión de su negocio. Dichos incentivos incluyen oportunidades promocionales conjuntas, webinarios, participación en ferias y acceso a nuestra biblioteca de contenido de marca para su uso en actividades para generar demanda".

Bright Pattern ofrece el centro de contactos más sencillo y poderoso para medianas empresas. Bright Pattern, cuyo objetivo es que el servicio de sus clientes sea más inteligente, sencillo y rápido que nunca antes, ofrece la única plataforma omnicanal que los usuarios empresariales pueden desplegar rápida y ágilmente. Bright Pattern permite a las compañías ofrecer una experiencia de cliente fluida y personal en canales tradicionales tales como voz, texto, chat, correo electrónico, vídeo, mensajería y bots. La compañía fue fundada por un equipo de veteranos del sector que fueron pioneros de soluciones líderes in situ y que hoy ofrecen una arquitectura para el futuro con un enfoque avanzado centrado en la nube. La solución de centro de contacto de Bright Pattern se usa en todo el mundo en más de 26 países y 12 idiomas.

