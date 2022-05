CAMILA CABELLO PROTAGONIZARÁ LA CEREMONIA DE APERTURA DE LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE PRESENTADA POR PEPSI MAX®

CAMILA CABELLO TO HEADLINE SHOW-STOPPING UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL OPENING CEREMONY PRESENTED BY PEPSI MAX

- LA CANTANTE Y COMPOSITORA MULTIPLATINO, ARTISTA NOMINADA A LOS PREMIOS GRAMMY® Y LÍDER DE LAS LISTAS DE ÉXITOS, SE SUBIRÁ AL ESCENARIO DE PEPSI MAX EN PARÍS ANTES DEL EVENTO DEPORTIVO ANUAL MÁS VISTO DEL MUNDO ESTE 28 DE MAYO-

NUEVA YORK, 9 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- #PLAYTOINSPIRE -- La UEFA y Pepsi MAX® se complacen en revelar que Camila Cabello, cantante/compositora multiplatino y artista nominada a los premios GRAMMY®, protagonizará la Ceremonia de Apertura de la Final de la Liga de Campeones de UEFA presentada por Pepsi MAX. En su sexta edición, el espectáculo verá a la cantante de "Bam Bam", "Señorita'' y "Havana" tomar el escenario para dar inicio a uno de los eventos deportivos más grandes del mundo y transmitir la energía y la atmósfera de la final de la Liga de Campeones de UEFA a millones de espectadores.

La Ceremonia de Apertura de este año será una celebración con temática de carnaval. Durante 5 minutos, un extraordinario despliegue de trajes, bailarines y músicos coreografiados traerán a vida un espectáculo lleno de energía que los fanáticos podrán sintonizar desde sus casas o en vivo desde el Stade de France en París este sábado 28 de mayo. Durante la presentación, Camila interpretará un popurrí mayores éxitos, así como nuevos lanzamientos de su aclamado tercer álbum de estudio: "Familia".

Camila Cabello comentó:"¡Estoy muy emocionada por subir al escenario en la Final de la Liga de Campeones de UEFA en París este mes! Tengo la intención de montar un espectáculo realmente especial, uniendo el espíritu de mi herencia latina con un sentimiento de unión para los fanáticos de los deportes y la música de todo el mundo. ¡No puedo esperar!".

Para anunciar la presentación de Camila en la Final de la Liga de Campeones de UEFA, Pepsi MAX compartió un breve video en su canal de YouTube, donde ofrece un vistazo a lo que los fanáticos pueden esperar en París. El contenido muestra a Camila en una avenida, rodeada por animaciones lúdicas y patrones florales inspirados en el icónico carnaval de Oaxaca en México. Los vibrantes colores son utilizados a propósito para evocar y celebrar la unión de todo tipo de personas, demostrando el poder unificador de la música y el deporte.

El vicepresidente de marketing global de Pepsi, Eric Melis, dijo: " Pepsi MAX ha trabajado con la UEFA para construir la plataforma de la Ceremonia de Apertura desde 2016. Estamos muy entusiasmados por volver a los espectáculos en vivo desde los estadios, así como por traer a Camila Cabello al escenario este año. Pepsi MAX tiene una larga y rica herencia en entretenimiento y el espectáculo de este año, que incorpora elementos del espíritu latino de Camila a uno de los eventos deportivos anuales más esperados, no será una excepción."

Cada año, la Ceremonia de Apertura cuenta con algunos de los artistas musicales más importantes del mundo, quienes ofrecen un extraordinario espectáculo al estilo Pepsi MAX que genera gran expectativa en la Final de la Liga de Campeones de UEFA. La Ceremonia de Apertura de 2022 no será diferente y se llevará a cabo a través de la marca comercial internacional Pepsi, que incluye Pepsi, Pepsi Black / MAX y Pepsi Light.

El director de marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, comentó: "Estamos muy contentos de colaborar con nuestros socios de Pepsi MAX para otra entretenida Ceremonia de Apertura en la Final de la Liga de Campeones de UEFA de 2022. Estos eventos siempre proporcionan la simbiosis perfecta entre el deporte y la música que sabemos que los fanáticos quieren ver - y Pepsi MAX es el socio perfecto para ayudarnos a lograrlo. Sabemos que Camila Cabello es una de las artistas más populares del mundo y nos ayudará a generar expectativa entre los fanáticos por la Ceremonia de Apertura con un espectáculo que los aficionados al fútbol nunca olvidarán."

Camila también se encuentra dentro de la lista de talentos musicales y futbolísticos que apoyará #Football4Refugees ("Fútbol para los Refugiados", en español), un llamamiento lanzado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que busca unir a la comunidad mundial del fútbol en la recaudación de fondos para las personas desplazadas en todo el mundo. La semana pasada Pepsi MAX anunció que será la primera marca global en asociarse con ACNUR, mientras que La Fundación PepsiCo, el brazo filantrópico de la compañía, donó 1 millón de dólares a #Football4Refugees. Camila apoyará al llamamiento participando en la iniciativa social de Pepsi, 'Pass It On' ("Pásalo", en español) mediante la publicación de un breve video en sus canales sociales que animará a sus seguidores a involucrarse y donar a la causa. Más información en https://donate.unhcr.org/global/en/football4refugees.

La ceremonia de apertura de la Final de la Liga de Campeones de UEFA de este año se emitirá en más de 200 países y territorios de todo el mundo, minutos antes de que comience el partido más importante del fútbol de clubes europeo. Los aficionados podrán ver el espectáculo a través de su emisora local y de los canales oficiales de la UEFA en TikTok y YouTube .

