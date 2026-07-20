(Información remitida por la empresa firmante)

- Campaña de Intercambio Juvenil China-Europa: cuando la moda se encuentra con el fútbol: una cita en el terreno verde para el diálogo intercultural

PEKÍN, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 18 de julio, en el condado de Rongjiang, provincia de Guizhou, China, la tan esperada Superliga de Aldeas de Guizhou organizó varios emocionantes partidos de fútbol base, acompañados de una muestra creativa de la cultura futbolística única en su género.

La exhibición, con el tema "Amor Común", fusionó elementos de pasarela con música y danza locales, presentando 16 diseños distintivos de camisetas de fútbol. Estos diseños incluían grafitis arquitectónicos italianos, bloques de color brasileños, así como motivos de la Gran Muralla, pandas, nubes chinas de buen augurio y patrones étnicos. Más de 20 jóvenes de diversos orígenes en Guizhou modelaron los atuendos, mientras que los diseños fueron aportados por más de 100 jóvenes participantes de más de 20 países y regiones durante la Campaña de Intercambio Juvenil China-Europa: Cuando la Moda se Encuentra con el Fútbol.

Lanzada por China Media Group, Centro de Programación de Idiomas Europeos y Latinoamericanos, la campaña tomó el fútbol como un lenguaje global compartido. A través de talleres creativos para jóvenes e intercambios interactivos, animó a jóvenes de todo el mundo a utilizar las herramientas de AIGC para diseñar patrones de camisetas de fútbol, profundizando así el entendimiento mutuo y fortaleciendo la amistad.

Esta iniciativa sirvió para atraer la entusiasta participación de jóvenes de todo el mundo, quienes participaron en diálogos en línea sobre cultura deportiva y creatividad impulsada por IA. Expertos como Ana Vasques, presidenta ejecutiva de la rama de Inteligencia Artificial y Diseño Creativo del IETI; Giulio Cuomo, profesor de Producción de Vídeo e IA en la Accademia Italiana; y el doctor Zhang Youyu, investigador distinguido de la Universidad de Pekín, compartieron sus reflexiones basadas en los resultados de la campaña. Destacaron que el fútbol ha trascendido el ámbito deportivo, convirtiéndose en un símbolo cultural que representa diversas civilizaciones. Asimismo, la innovadora aplicación de la inteligencia artificial está abriendo nuevas vías para el diálogo intercultural entre la juventud global.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=JhzZPHPk...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006669...

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