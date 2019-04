Canopy Growth anuncia sus planes para adquirir el destacado operador de cannabis de múltiples estados de Estados Unidos,

Publicado 19/04/2019 20:49:04 CET

La transacción necesita de la aprobación por al menos el 662/3% de los poseedores de las acciones subordinadas con derecho a voto de Acreage, las acciones proporcionadas con derecho a voto de Acreage y las acciones de voto múltiple de Acreage. De forma adicional, tras el instrumento multilateral 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions, la transacción necesita de la aprobación por al menos la mayoría de los poseedores no interesados de las acciones subordinadas con derecho a voto de Acreage, las acciones proporcionadas con derecho a voto de Acreage y las acciones de voto múltiple de Acreage, cada una de ellas votándose de forma separada como una clase.

Algunos de los directores y responsables de Acreage han llegado al voto, apoyando los acuerdos tras los que han acordado, entre otras cosas, votar a favor de la transacción. Los directores y responsables de Acreage han acordado además algunos términos de cierre con relación a sus posesiones actuales de los valores de Acreage.

Recomendación del consejo de administración de Canopy

Greenhill & Co. Canada Ltd. ("Greenhill") actuó en forma de asesor financiero de Canopy Growth y proporcionó una opinión justa independiente para el consejo de dirección de Canopy Growth (el "consejo de dirección de Canopy") que la media de cambio pagó tras la transacción de forma justa, desde un punto de vista financiero, para Canopy Growth. Cuando recibió la opinión de justicia de Greenhill, la transacción y las modificaciones se aprobaron de forma unánime por medio del consejo de dirección de Canopy, menos los directos, que se abstuvieron de votar en las transacciones como resultado de todas las modificaciones. Todos los miembros del consejo de administración apoyaron la transacción y las modificaciones.

Aprobación de los accionistas de Canopy

La emisión de las acciones de Canopy en relación con la transacción y algunas de las modificaciones necesitará de la aprobación de una mayoría simple de los accionistas no interesados de Canopy Growth presentes en la reunión especial (la "reunión de Canopy").

Términos de transacción adicionales

La transacción está pendiente de, entre otras cosas, la aprobación por parte de la CSE, de la Bolsa de Valores de Toronto y de la Bolsa de Valores de Nueva York, el tribunal supremo de British Columbia y de algunas otras aprobaciones normativas y condiciones de cierre. El acuerdo contiene representaciones, garantías y cláusulas, incluyendo una tasa de terminación por la cantidad de 150 millones de dólares estadounidenses que se pagarán a Acreage en caso de que la transacción termine en algunas circunstancias. El acuerdo incluye además algunas cláusulas de no solicitación pendientes del derecho de Acreage de aceptar una proposición superior en algunas circunstancias, con Canopy Growth disponiendo de un derecho de cinco días laborales para encajar cualquier proposición superior recibida por Acreage.

Los detalles adicionales de la transacción y las modificaciones se proporcionarán a los accionistas de Canopy Growth y Acreage en circulares informativas que se enviarán por correo a los accionistas.

Asesores

Cassels Brock & Blackwell LLP y Paul Hastings LLP actuaron como asesores legales para Canopy Growth. PricewaterhouseCoopers LLP (Canada) actuó como asesor financiero de Canopy Growth. Ernst & Young LLP (EY) actuó como asesor de impuestos para Canopy Growth. DLA Piper (Canada) LLP y Cozen O'Connor actuó como asesor legal para con Acreage. Canaccord Genuity Corp. actuó como asesor financiero para Acreage, mientras que INFOR Financial Inc. actuó como asesor financiero del comité especial de Acreage. Canaccord Genuity Corp. e INFOR Financial Inc. proporcionaron una opinión justa para el consejo de dirección de Acreage y el comité especial de Acreage, respectivamente. Stikeman Elliott LLP actuó como asesor legal para el comité especial de Acreage.

Acerca de Canopy GrowthCanopy Growth es una destacada compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel. Canopy Growth ofrece vaporizadores con aprobación médica por medio de la filial de la compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La compañía se enorgullece al dedicarse a la formación de médicos de salud, realizando una investigación clínica destacada, además de ampliar el conocimiento público del cannabis, y a través de su filial de propiedad parcial, Canopy Health Innovations, ha dedicado millones de dólares hacia el desarrollo IP, la investigación comercializable y revolucionaria. Canopy Growth trabaja junto a la Beckley Foundation y ha lanzado Beckley Canopy Therapeutics para investigar y desarrollar medicamentos basados en cannabis con validación clínica, centrándose en la protección de la propiedad intelectual. Canopy Growth ha adquirido activos de la destacada compañía de investigación de marihuana, ebbu, Inc. ("ebbu"). Los avances en la propiedad intelectual ("IP") y en I+D conseguidos por el equipo de ebbu se aplican de forma directa al programa de crecimiento de cannabis genético rico en THC y de marihuana de Canopy Growth y a sus capacidades de bebida de toma de cannabis. A través de su filial de propiedad parcial, Canopy Rivers Inc., la compañía proporciona recursos e inversión para las nuevas entradas de mercado y construye una cartera de inversiones estables dentro del sector.

Desde nuestra cotización pública histórica en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Nueva York hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo al icono del cannabis Snoop Dogg, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y las semillas Green House, Battelle, la principal organización de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro del mundo, además del líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Canopy Growth realiza operaciones de diez instalaciones de cannabis con licencia que cuentan con más de 4,4 millones de pies cuadrados en capacidad de producción, incluyendo más de 500.000 pies cuadrados de espacio de producción certificado GMP. Si desea más información visite la página web www.canopygrowth.com [http://www.canopygrowth.com/].

Acerca de AcreageCon sede central en la ciudad de Nueva York, Acreage es el mayor propietario de integración vertical de múltiples estados de licencias y activos de cannabis en Estados Unidos en relación a la cifra de estados con licencias relacionadas con el cannabis, según la información disponible a nivel público. Acreage cuenta con licencias para funcionar o dispone de acuerdos de servicios de gestión en marcha con poseedores de licencia para ayudar a las operaciones en 20 estados (incluyendo adquisiciones pendientes) con una población de aproximadamente 180 millones de americanos, además de una cifra total estimada de 2.022 mercados dirigidos de más de 17.000 millones de dólares en ventas legales de cannabis, según una Arcview Market Research. Acreage se dedica a construir y hacer crecer las operaciones para la creación de una experiencia integral de cannabis de marca centrada en los consumidores. La marca de venta al por menor nacional de Acreage, The Botanist, debutó en el año 2018.

(CONTINUA)