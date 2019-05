Canopy Growth presenta Spectrum Therapeutics (2)

Publicado 08/05/2019 18:14:14 CET

Desde nuestra histórica salida a bolsa en los parqués de Toronto y Nueva York hasta nuestra constante expansión internacional, el orgullo de hacer crecer el valor accionarial gracias al liderazgo está en la esencia de todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido colaboraciones con las personalidades más relevantes del sector, incluidos los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, leyendas del cultivo como DNA Genetics y Green House Seeds, Battelle, la mayor organización mundial sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y el desarrollo, y el líder en bebidas alcohólicas Constellation Brands, incluido en la lista Fortune 500. Canopy Growth cuenta con diez plantas de producción de cannabis con licencia y dispone de más de 400 000 metros cuadrados de capacidad de producción, entre ellos 90 000 metros cuadrados de espacio con el certificado de buenas prácticas en la fabricación (GMP, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, visite www.canopygrowth.com [http://canopygrowth.com/]

Aviso sobre las afirmaciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «afirmaciones prospectivas» con el significado que figura en la ley estadounidense Private Securities Litigation Reform Act de 1995, así como «información prospectiva» con el significado establecido en la ley bursátil vigente en Canadá. A menudo, aunque no siempre, la información y las afirmaciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras como «planear», «esperar», «no esperar», «se prevé», «se cree», «pretende», «anticipa», «no anticipa» o «considera», así como variaciones de dichas expresiones y palabras; o bien cuando se afirma que determinadas acciones, eventos o resultados «pudieran», «pudiesen» o «podrían» tener lugar o alcanzarse. La información o las afirmaciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, imprecisiones y otros factores que podrían provocar que los resultados, el rendimiento o los logros actuales de Canopy Growth o sus filiales fueran materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información o las afirmaciones prospectivas que figuran en este comunicado de prensa. Ejemplos de tales afirmaciones incluyen «formación, recursos y asistencia líderes en el sector para pacientes» y «programas de investigación clínica continuos que se espera que complementen la labor de Spectrum Therapeutics». Los riesgos, las imprecisiones y otros factores relacionados con la información prospectiva podrían provocar que los eventos, los resultados, el rendimiento, las previsiones y las oportunidades actuales difiriesen materialmente de lo expresado o implícito en semejante información prospectiva, incluidos los trabajos de pruebas clínicas y los riesgos que aparecen en el formulario de información anual de la Empresa, con fecha de 27 de junio de 2018, y presentado ante las entidades Reguladoras de Valores de Canadá, disponible en el perfil del expedidor de la Empresa en SEDAR (www.sedar.com). Aunque la Empresa considera que las suposiciones y los factores que se han tenido en cuenta al preparar la información y las afirmaciones prospectivas de este comunicado de prensa son razonables, esto no implica que se deba confiar en exceso en la información, y no se puede garantizar que tales eventos se producirán en los plazos expuestos o que siquiera se lleguen a producir. La información y las afirmaciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a fecha de dicho documento y la Empresa no asume la obligación de actualizarlas públicamente de forma que reflejen nueva información, eventos sucesivos o de otro tipo, a menos que así lo estipule la ley bursátil vigente.

Contacto:

Caitlin O'Hara

Relaciones con los medios de comunicaciónCaitlin.Ohara@canopygrowth.com[mailto:Caitlin.Ohara@canopygrowth.com]+1-613-291-3239

Relaciones con los inversores

Tyler BurnsTyler.Burns@canopygrowth.com[mailto:Tyler.Burns@canopygrowth.com]+1-855-558-9333 ext. 122

Sitio Web: https://www.canopygrowth.com/