Canopy Growth publica los resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio 2020 (6)

Publicado 17/02/2020 23:38:15 CET

CANOPY GROWTH CORPORATION === ESTADOS DE RESULTADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS DEL TRIMESTRE FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 NO AUDITADOS Trimestre finalizado a Nueve meses finalizados el --- 31 de diciembre de 31 de diciembre de 31 de diciembre de 31 de diciembre de (Expresado en miles de dólares CDN, excepto los importes de las acciones) 2019 2018 2019 2018 --- --- (Reformulado- véase la nota 2(d)) (Reformulado- véase la nota 2(d)) Ingresos 135.546 $ 97.703 $ 324.558 $ 146.946 $ Impuestos especiales 11.782 14.655 33.699 14.655 --- Ingresos netos 123.764 83.048 290.859 132.291 Costes de producción de existencias imputados al coste de las ventas 81.953 61.329 241.456 90.358 --- Margen bruto antes de las siguientes partidas 41.811 21.719 49.403 41.933 Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos 60.546 28.105 175.765 105.989 Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos (78.964) (22.267) (300.303) (90.500) --- Margen bruto 60.229 15.881 173.941 26.444 --- Ventas y marketing 62.104 48.324 171.814 107.199 Investigación y desarrollo 20.795 5.264 41.191 7.964 Generales y administrativos 67.385 46.088 217.517 102.777 Costes relacionados con la adquisición 3.256 4.520 19.000 9.606 Gasto de remuneración basado en acciones 56.763 40.062 217.611 108.159 Gasto de remuneración basado en acciones relacionado con los hitos de adquisición 4.916 23.849 24.311 81.674 Depreciaciones y amortizaciones 16.530 5.015 42.953 11.640 --- Gastos de explotación 231.749 173.122 734.397 429.019 --- Pérdidas derivadas de las operaciones (171.520) (157.241) (560.456) (402.575) --- Pérdida por extinción de garantías (1.176.350) Otros ingresos (gastos), netos 24.903 233.142 (51.759) 54.445 --- Total de otros ingresos (gastos), netos 24.903 233.142 (1.228.109) 54.445 --- Ingresos (perdidos) antes de impuestos sobre los beneficios (146.617) 75.901 (1.788.565) (348.130) --- Gasto (recuperación) de impuestos sobre los beneficios 22.451 (1.041) 8.611 1.398 --- Ingresos netos (perdidos) (124.166) $ 74.860 $ (1.779.954) $ (346.732) $ --- Ingresos netos (perdidos) atribuibles a: Canopy Growth Corporation (120.969) $ 67.582 $ (1.778.208) $ (349.831) $ Participaciones no controladoras (3.197) 7.278 (1.746) 3.099 --- (124.166) $ 74.860 $ (1.779.954) $ (346.732) $ Ganancias (perdidas) por acción, básicos Ingresos netos (perdidos) por acción, básicos (0,35) $ 0,22 $ (5,13) $ (1,45) $ Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: 348.530.622 303.281.549 346.877.660 241.806.351 Pérdida por acción, diluida Pérdida neta por acción, diluida: (0,35) $ (0,38) $ (5,13) $ (1,45) $ Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación, diluido: 348.530.622 315.974.639 346.877.660 242.044.821

CANOPY GROWTH CORPORATION === ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS DE LOS NUEVE MESES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 NO AUDITADOS 31 de diciembre de 31 de diciembre de (Expresado en miles de dólares CDN) 2019 2018 --- Entrada (salida) neta de efectivo relacionada con las siguientes actividades: Operaciones Pérdida neta $ (1.779.954) $ (346.732) Ajustes por: Amortización del inmovilizado material 57.926 15.703 Amortización de los activos intangibles 26.680 7.869 Parte de pérdidas en inversiones de capital 6.668 9.021 Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos 175.765 105.989 Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos (300.303) (90.500) Remuneración basada en acciones 241.922 194.686 Otros activos (16.908) Pérdida por extinción de garantías 1.176.350 Otros ingresos y gastos 93.162 (44.476) Gasto (recuperación) de impuestos sobre los beneficios (8.611) (1.398) Divisas no monetarias (3.945) 1.394 Cambios en partidas de capital circulante operativo no monetario (233.918) (129.547) --- Efectivo neto utilizado en actividades de explotación (548.258) (294.899) --- Inversiones Compras y depósitos de inmovilizado material (610.858) (495.236) Compra de activos intangibles (7.800) (40.140) Reembolso (compra) de valores negociables netos 1.324.682 (802.247) Inversiones en sociedades participadas puestas en equivalencia (4.719) (27.201) Inversiones en otros activos financieros (46.647) (74.071) Prima pagada por la opción de compra de Acreage (395.190) Salida neta de efectivo por la adquisición de Participaciones no controladoras (1.996) Salida neta de efectivo por la adquisición de filiales (511.080) (344.472) Pago de pasivos relacionados con la adquisición (29.837) --- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (281.449) (1.785.363) --- Financiación Pago de los costes de emisión de acciones (245) (18.617) Cobros por la emisión de acciones ordinarias y títulos 5.072.500 Cobros por la emisión de acciones realizada por Canopy Rivers 1.062 91.218 Cobro por el ejercicio de opciones de compra de acciones 39.149 28.730 Cobro por ejercicio de garantías 446 18.684 Emisión de deuda a largo plazo 10.268 600.000 Pago de costes de emisión de deuda a largo plazo (16.380) Pago de intereses sobre la deuda a largo plazo (13.738) Reembolso de las obligaciones por arrendamiento (9.331) (2.728) Reembolso de la deuda a largo plazo (112.705) (3.499) --- Efectivo neto (utilizado) proporcionado por las actividades de financiación (85.094) 5.769.908 --- Efecto de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo y los equivalentes (4.365) 103.664 --- (Salida) entrada neta de efectivo (919.166) 3.793.310 Efectivo y equivalentes, inicio del período 2.480.830 322.560 --- Efectivo y equivalentes, final del período $ 1.561.664 $ 4.115.870 --- ---

