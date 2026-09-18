Carestream Healthcare International lanza el sistema de radiografía digital STARVIEW

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 18 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Carestream Healthcare International anuncia el lanzamiento del sistema de radiografía digital CARESTREAM STARVIEW, una sala de radiografía digital especializada y con montaje en el suelo, diseñada para la obtención de imágenes radiográficas rutinarias.

Los centros sanitarios modernizan sus sistemas de radiografía por diversos motivos: desde la implementación de una primera sala de radiografía digital directa (DR) y la sustitución de sistemas analógicos (película), de radiografía computarizada (CR) o de sistemas DR antiguos, hasta la mejora de los flujos de trabajo digitales y la ampliación de la capacidad para realizar estudios radiográficos rutinarios. STARVIEW ofrece una solución práctica para estos diferentes proyectos.

Diseñado sobre los pilares de valor de digitalización integral, facilidad de adopción y capacidad de crecimiento, STARVIEW combina la adquisición de imágenes digitales, una operativa práctica en la sala y flexibilidad de configuración. El sistema permite gestionar pacientes y exploraciones, así como adquirir, revisar y exportar imágenes, tanto en entornos de flujo de trabajo conectados como independientes.

STARVIEW incluye un detector inalámbrico de 43 43 cm con carga en la bandeja del detector, una pantalla táctil en el cabezal del tubo, seguimiento automático entre la mesa y la bandeja del detector, funciones de bloqueo del detector y tres configuraciones de generador para adaptarse a distintos requisitos de infraestructura eléctrica. La configuración estándar incluye un detector, con la opción de añadir un segundo detector para facilitar diferentes flujos de trabajo en la sala.

"Los centros sanitarios tienen diferentes requisitos de radiografía digital en función de su flujo de trabajo, infraestructura y grado de modernización", afirmó Felix Zhang, gerente sénior de línea de productos de Carestream Healthcare International. "STARVIEW ofrece una solución específica para la obtención de imágenes rutinarias, brindando a los clientes una forma práctica de incorporar, sustituir o ampliar su capacidad de radiografía digital mediante configuraciones adaptadas a sus necesidades actuales".

Nota: Es posible que STARVIEW no esté disponible en todos los países. Las configuraciones y opciones del producto pueden variar según el mercado. Para obtener más información sobre STARVIEW y su disponibilidad en su mercado, comuníquese con su representante local de Carestream.

Para aprender más sobre STARVIEW, visite https://www.carestreamhealthcare.com/global/en/medical/starview.

Acerca de CarestreamHealthcare International.

Carestream Healthcare International se basa en un legado centenario en el ámbito de la imagenología para potenciar a los proveedores de atención médica de todo el mundo. Ofrecemos sistemas avanzados de rayos X, soluciones de radiografía digital (DR), películas para imagenología médica, sistemas de arco en C para uso intraoperatorio, innovaciones impulsadas por inteligencia artificial y servicios que abarcan todo el ciclo de vida del producto. Como miembro de Midea Group, combinamos nuestra experiencia global en imagenología con el ecosistema de tecnología y fabricación inteligente de Midea para ofrecer soluciones de imagenología médica de alta calidad, eficientes y accesibles.

Para obtener más información sobre la amplia cartera de productos, soluciones y servicios de la empresa, comuníquese con su representante de Carestream o visite www.carestreamhealthcare.com.

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