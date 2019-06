Carillon Mitral Contour System® mejora el volumen de reflujo en pacientes con insuficiencia de la válvula mitral (1)

Publicado 13/06/2019 20:26:05 CET

- Una serie de datos de reciente adquisición demuestran que el Carillon Mitral Contour System(® )conlleva una mejora del volumen de reflujo en pacientes que presentan una mayor configuración en tienda de campaña de la válvula mitral

La presentación de los datos, junto con un almuerzo-simposio, tendrán lugar en la Cumbre de Cardiopatías Estructurales TVT2019.

CHICAGO, 13 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Cardiac Dimensions [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2495457-1&h=2029249865&u...], líder en el desarrollo de tratamientos mínimamente traumáticos de la insuficiencia mitral funcional (IMF) destinados a enfermos aquejados de insuficiencia cardíaca, ha presentado en la Cumbre de Cardiopatías Estructurales TVT2019 una serie de datos que demuestran que una mayor configuración en tienda de campaña de la válvula mitral va asociada a un incremento del volumen de reflujo en presencia de Carillon Mitral Contour System(®), el sistema Carillon de delimitación de la válvula mitral. El sistema en cuestión consiste en un mecanismo de reparación transcateteriana de la válvula mitral (RTVM) que va colocado en el hemicardio derecho y está pensado para tratar la causa primaria de IMF en pacientes que presentan IM de grado 2+, 3+ y 4+.

https://mma.prnewswire.com/media/444446/Cardiac_Dimensions_C... [https://mma.prnewswire.com/media/444446/Cardiac_Dimensions_C...]

En otros estudios anteriores se ha puesto de manifiesto que unas mayores dimensiones del efecto de tienda de campaña sirven de predictor de insuficiencia mitral residual o recurrente tras la realización de una anuloplastia restrictiva quirúrgica(1). Con objeto de evaluar la lógica de esta valoración predictiva, se llevó a cabo un análisis retrospectivo de 125 pacientes a los que se les había implantado el Carillon y que habían participado en los ensayos clínicos TITAN, TITAN II y REDUCE-FMR, análisis en el cual se estudió la relación existente entre el área inicial de la imagen ecocardiográfica en tienda de campaña y la altura de dicha imagen (distancia de coaptación) con respecto al cambio porcentual en el volumen de reflujo (VR) y el cambio porcentual en el volumen telediastólico ventricular izquierdo (VTVI).

El doctor Steven L. Goldberg, del Tyler Heart Institute (Instituto Cardíaco Tyler), perteneciente al Community Hospital of the Monterey Peninsula (Hospital Comunitario de la Península de Monterey), presentó los datos en representación de Cardiac Dimensions y manifestó: "Esta información viene a confirmar que, a diferencia de lo que ocurre con la anuloplastia quirúrgica, una configuración en tienda de campaña de mayores dimensiones definitivamente NO va asociada a un peor desenlace clínico cuando se practica una anuloplastia indirecta con el sistema Carillon". El Dr. Goldberg añadió: "Los datos demuestran que la altura de coaptación y el área del efecto son predictores de un desenlace positivo cuando se usa el sistema Carillon y los pacientes que mejor responden presentan inicialmente una mayor área en tienda de campaña, lo que apunta tal vez a que el Carillon no solo reduce el anillo mitral, sino que acaso contribuya también a mejorar su funcionamiento, produciendo, al mismo tiempo, una remodelación favorable del VI".

El sistema Carillon va figurar de manera prominente en un almuerzo-simposio, patrocinado por Cardiac Dimensions, que tendrá lugar el viernes 14 de junio en el marco del TVT2019. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en https://www.crf.org/tvt/the-conference/satellite-programs [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2495457-1&h=805475914&u=...].

Tratamiento contemporáneo de la IM funcional en pacientes aquejados de insuficiencia cardíaca Carillon Mitral Contour System Background: REDUCE FMR (Introducción al Carillon Mitral Contour System: el ensayo REDUCE-FMR) Prof.ª Dra. Horst Sievert, Cardiovascular Center (Centro Cardiovascular), Fráncfort (Alemania) CARILLON Trial Update (Actualización los ensayos con el CARILLON) Dr. Samir R. Kapadia, Cleveland Clinic, Cleveland (Ohio) Carillon Mitral Contour System Procedure (Intervención con el Carillon Mitral Contour System) Dr. Steven L. Goldberg, Tyler Heart Institute, Monterey (California) Combination Therapy in FMR: Case Experience (La politerapia en la IMF: experiencia clínica) Dr. Felix Kreidel, University Hospital Mainz (Hospital Universitario de Maguncia, Alemania) Debate Dr. Martin B. Leon, Universidad de Columbia, Nueva York (estado de Nueva York)

"Nos complace ver el impulso que estamos cobrando gracias a la creciente acumulación de datos que demuestran la eficacia y la tolerabilidad del sistema Carillon", declaró Gregory D. Casciaro, presidente y consejero delegado de Cardiac Dimensions. "Con este estudio se confirma el efecto positivo que puede ejercer el Carillon en los pacientes aquejados de trastornos graves de la coaptación y, asimismo, queda demostrado que disponemos de la ocasión de tratar a una subpoblación de pacientes que hasta ahora no respondían a otros tratamientos con anuloplastia".

Se calcula que en todo el mundo asciende a 26 millones la cifra de afectados de insuficiencia cardíaca(2) y, de ellos, en torno al 70% presentan IMF. La insuficiencia cardíaca representa una carga clínica y económica considerable, cuyos costes directos e indirectos se prevé que aumenten hasta los 70.000 millones de dólares para el año 2030.(3)

Acerca de Carillon Mitral Contour SystemEl sistema Carillon constituye un método sencillo de reparación transcateteriana de la válvula mitral (RTVM) en el hemicardio derecho y está concebido para reconfigurar la estructura y mejorar el funcionamiento del aparato mitral desde el seno coronario. Sus mecanismos de anclaje distal y proximal, conectados por una cinta de configuración, se valen de las características anatómicas del sistema venoso del corazón para cinchar el aparato mitral sin poner en riesgo la válvula ni afectar a otras opciones de tratamiento que puedan administrarse en el futuro.(4,5) El sistema Carillon está pensado para tratar la causa primaria de la insuficiencia mitral funcional (IMF) en pacientes que presenten IM de grado 2+, 3+ y 4+ y constituye el primer y único producto con el que hasta ahora se haya demostrado una reducción el en volumen de reflujo y una remodelación inversa del ventrículo izquierdo en un ensayo clínico aleatorizado, comparado con una intervención simulada, de tratamiento percutáneo de la válvula.(6,7,8)

El sistema Carillon lleva el marcado CE (0344) y se les ha implantado a más de 980 pacientes de Europa, Australia, Turquía y Oriente Medio, y está autorizado con fines de investigación en los Estados Unidos.

