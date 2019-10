Carlsberg avanza hacia la creación a nivel mundial de la primera botella de cerveza de 'papel'

Publicado 11/10/2019 7:01:37 CET

- Se presentan dos nuevos prototipos de investigación para su botella de fibra verde - que contienen cerveza por primera vez

- Cada vez son más las compañías importantes que se comprometen con la tecnología de botella de papel

COPENHAGUE, Dinamarca, 11 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- C40 World Mayors Summit: Carlsberg Group ha actualizado hoy su viaje hacia la creación de la primera botella de cerveza del mundo creada en 'papel' procedente de fibras de madera de fuentes sostenibles que está basada al 100% de forma biológica y es completamente reciclable.

Carlsberg ha presentado dos nuevos prototipos de investigación de su botella de fibra verde, siendo las primeras 'botellas de papel' que contienen cerveza. Carlsberg anunció además que se ha unido a otras importantes compañías mundiales que están juntas en su visión de desarrollar empaquetamiento sostenible por medio del avance de la tecnología de la botella de papel.

Estos desarrollos son una continuación del viaje de innovación de empaquetamiento sostenible de Carlsberg, además de una parte clave de su programa de sostenibilidad. Y también está Towards ZERO, que incluye su compromiso para con las emisiones de carbono ZERO en sus fábricas de cerveza, y una reducción del 30% en su huella de carbono de la cadena de valores completa para el año 2030.

Dos nuevos prototipos

Los dos nuevos prototipos de investigación están creados con fibras de madera de fuentes sostenibles, son totalmente reciclables y cuentan con una barrera interior que permite a las botellas contener cerveza. Un prototipo utiliza una barrera de película de polímero PET delgada reciclada, mientras que el otro dispone de una barrera de película de polímero PET que está basada al 100% de forma biológica. Estos prototipos se utilizarán para probar la tecnología de la barrera al tiempo que Carlsberg busaca una solución de cara a conseguir su ambición definitiva de una botella basada al 100% de forma biológica sin polímeros.

Myriam Shingleton, vicepresidenta de Desarrollo de Grupo de Carlsberg Group, destacó: "Seguimos innovando en lo que respecta a todos nuestros formatos de paquete, y estamos encantados de los progresos realizados hasta ahora por la botella de fibra verde. Aunque no está conseguido del todo aún, los dos prototipos son un paso importante para conseguir nuestra ambición definitiva de llevar esta revolución al mercado. La innovación necesita de tiempo, y seguiremos colaborando con los principales expertos con el objetivo de superar los retos técnicos que quedan, tal y como hicimos con nuestro Snap Pack que reduce la cantidad de plástico".

Nuevos socios abordo

Carlsberg puso en marcha el proyecto para desarrollar una botella creada de fibras de madera de fuentes sostenibles, la 'botella de fibra verde', en el año 2015, junto a los expertos en innovación ecoXpac, la compañía de empaquetamiento BillerudKorsnäs, e investigadores post-doctorales de la Danish Technical University, apoyados por Innovation Fund Denmark. Estos esfuerzos combinados han servido para crear de forma emergente Paboco®, the Paper Bottle Company - una sociedad mixta puesta en marcha entre BillerudKorsnäs y el especialista en fabricación de botellas, Alpla.

A Carlsberg se unirán ahora The Coca-Cola Company, The Absolut Company y L'Oréal dentro de la comunidad de la botella de papel - lanzada hoy por medio de Paboco®. La comunidad une a las principales compañías mundiales y expertos con la visión de avanzar hacia un empaquetamiento sostenible, ofreciendo productos de alta capacidad al tiempo que reduce su impacto medioambiental.

Myriam Shingleton añadió: "El trabajo con nuestros socios desde el año 2015 con relación a la botella de fibra verde ilustra que este tipo de innovación puede llevarse a cabo cuando se trabaja de forma conjunta. Estamos encantados de que otras compañías con una mentalidad similar se hayan unido a nosotros como parte de la comunidad de botella de papel de Paboco. Asociaciones como estas, unas que están unidas por el deseo de crear innovaciones sostenibles, son la mejor forma de proporcionar el cambio real".

"Estamos siendo impulsados por nuestra búsqueda constante hacia lo mejor, para crear soluciones de empaquetamiento que sean más sostenibles y que puedan ayudar a las personas a vivir vidas más sostenibles. A veces esto significa que hay que volver a pensar por completo cómo se hacen las cosas - haciendo avanzar los límites de las tecnologías existentes y superando los retos técnicos según se presentan estos".

Gittan Schiöld, consejera delegada de Paboco®, comentó: Todo se debe al equipo. Estamos colaborando por medio de la cadena de valores, compartiendo los riesgos y estamos unidos dentro de nuestra visión acerca de que la botella de papel se convierta en una realidad y cambie de forma fundamental la industria para siempre".

Una búsqueda constante de lo mejor

El objetivo de Carlsberg puesto en las innovaciones de empaquetamiento sostenible no es nada nuevo. En el año 2018, la cervecera danesa lanzó varias innovaciones de empaquetamiento, incluyendo el film de encogimiento reciclado, una tinta con una etiqueta más verde y el innovador 'Snap Pack', que sustituye el plástico envolvente en los paquetes de seis cervezas con una solución que, en su lugar, pega las latas entre ellas.

Las mejoras de empaquetamiento de Carlsberg son parte de su progreso duradero de mejora e innovación, incluyendo el desarrollo de novedades científicas, como levadura de cerveza pura y la escala de pH.

