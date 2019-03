Casio lanza nuevos modelos de colaboración con el equipo de competición Scuderia Toro Rosso (2)

Publicado 14/03/2019 10:52:53 CET

ECB-900TR --- Resistencia al agua 100 metros --- --- Precisión con temperatura normal +/-15 segundos al mes (sin emparejar con un smartphone) --- --- Especificaciones de comunicación Estándar de comunicación Bluetooth(R) baja energía* --- --- Gama de señal Hasta 2m (puede diferir dependiendo de las condiciones del entorno) --- --- Alarma 5 alarmas de multifunción (diaria, 1 vez, programada), señal horaria de tiempo --- --- Cuenta atrás, con unidad de medición: 1/10 segundos; gama de cuenta atrás: 24 horas; tiempo de inicio de cuenta atrás con gama para establecer: de 1 segundo hasta 24 horas (incrementos de 1 segundo, incrementos de 1 Cronómetro en cuenta atrás minuto e incrementos de 1 hora) --- --- Capacidad de medición: 00'00''000~59'59''999 (para los primeros 60 minutos), 1:00'00''0~23:59'59''9 (después de 60 minutos); unidad de medición: 1/1000 segundos (para los primeros 60 minutos), 1/10 segundos (después de 60 minutos); modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo de vuelta; datos registrados: hasta 200 registros (tiempos de vuelta medidos); velocidad (de 0 a 400 unidades/ Cronómetro hora) --- --- Funciones de enlace móvil Ajuste de tiempo automático (cuatro veces al día); hora mundial: más de 300 ciudades; ajuste de tiempo con un solo; buscador de teléfono, etc. --- --- Hora mundial, indicador de batería, conexión automática de ahorro de tiempo durante el día, auto-calendario completo, botón de tono de funcionamiento de tipo on/off, doble luz LED, Otras prestaciones etc. --- --- Fuente de energía Sistema de energía de tipo Tough Solar (sistema de carga solar) --- --- Duración aproximada de la batería Periodo de funcionamiento sin exposición a la luz después de carga completa: -Unos 6 meses con el uso de las funciones normales -Unos 19 meses con la función de ahorro de energía en ON * Funciona con una precisión de un reloj de cuarzo normal (en unos +/-15 segundos al mes) cuando se utiliza sin conexión a un smartphone. --- --- Tamaño de la caja 51,5×48,0×13,9mm --- --- Peso total Aproximadamente 163 gramos --- --- * La marca Bluetooth(R) y su logo son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por medio de Casio Computer Co., Ltd. se lleva a cabo bajo licencia.

EQS-920TR --- Resistencia al agua 100 metros --- Cronómetro 1 segundo cronómetro; capacidad de medición: 29'59"; modos de medición: tiempo transcurrido, tiempos del primer y segundo lugar --- Otras prestaciones Muestra de echa, indicador de nivel de batería --- Fuente de energía Energía solar --- Precisión con temperatura normal +/-20 segundos al mes --- Tiempo operativo Unos 5 meses (desde la carga completa hasta aproximado de la detenerse) batería --- Tamaño de la caja 56,0 × 47,6 × 12,5 mm --- Peso total Aproximadamente 170 gramos ---

Io EFR-564TR --- Resistencia al agua 100 metros --- Precisión con temperatura normal +/-20 segundos al mes --- Cronómetro 1/10 segundos en cronómetro; capacidad de medición: 59'59''99, tiempo transcurrido, tiempos del primer y segundo lugar --- Otras prestaciones Indicador de fecha --- Duración de la batería 3 años con SR920SW --- Tamaño de la caja 52,0×48,9×12,4mm --- Peso total Aproximadamente 172 gramos ---

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/835177/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835177/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg] )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/835178/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835178/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg] )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/835179/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EFR_564TR.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835179/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EFR_564TR.jpg] )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/835182/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EQS_920TR.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835182/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EQS_920TR.jpg] )

https://mma.prnewswire.com/media/835177/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835177/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/835178/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835178/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/835179/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EFR_564TR.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835179/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EFR_564TR.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/835182/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EQS_920TR.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835182/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EQS_920TR.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Scott Branch, 07464 985068, scott.branch@csm.com