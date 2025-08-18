CCTV+:Cuando el Danubio Azul se encuentra con el Lago Esmeralda Qiandao

(Información remitida por la empresa firmante)
PEKÍN, 18 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Gunther Riehle, uno de los diez mejores fotógrafos del mundo, es originario de Alemania, cuna del río Danubio. Wu Zongqi, presidente honorario de la Asociación de Fotógrafos de Zhejiang, considera el famoso lago Qiandaohu de China su hogar. Ambos se hicieron amigos en un concurso de fotografía hace más de una década, y su amistad transfronteriza dura 12 años. Wu ha visitado Alemania, donde ha creado un sinfín de fotos. Este año, quiere invitar a su amigo alemán a visitar su ciudad natal. ¿Qué despertará cuando el "Danubio Azul" se encuentre con el "Lago Qiandao Esmeralda"?
