CCTV+:Más allá de Yiwu: persiguiendo sueños alrededor del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Lou Bingqiang es de Yiwu, China. Durante los últimos 14 años, ha estado comerciando en Perú, hablando español con fluidez y haciendo negocios con la gente local. En la actualdiad, no solo es un empresario exitoso, sino que también preside la Cámara General de Comercio de Zhejiang en Perú, apoyando a los nativos de Zhejiang en ese país. Pero hace 14 años, Lou nunca había salido de China. No sabía nada de Perú. Entonces, ¿por qué lo eligió como primera parada en su viaje al extranjero?

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2753409...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctvmas-alla-de-yiwu-persiguiendo-suenos-alrededor-del-mundo-302534514.html