CEIBS Insights 2020 Europe Forums destaca la importancia de la cooperación en la recuperación mundial (1)

SHANGHÁI, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los CEIBS Insights 2020 Europe Forums se desarrollaron a cabo recientemente, con más de 3.000 participantes llevando a cabo por streaming la serie de forma online. Los eventos exploraron las oportunidades de la cooperación sino-europea en áreas como la innovación, movilidad, finanzas y las formas de acelerar los tiempos de entrega en la economía global de la era post-COVID-19. Por primera vez en la historia, los foros de este año se hospedaron de forma online, con paradas virtuales en Suiza, Alemania, Reino Unido y Francia.

Hablando durante la celebración del evento, el director general de CEIBS, Wang Hong, enfatizó el hecho de que como única escuela de negocios establecida de forma conjunta en China y en la UE, CEIBS disponía de la responsabilidad de promocionar el intercambio económico y cultural en todo el mundo.

"La COVID-19 ha presentado retos severos para el desarrollo social y económico en todo el mundo, además de haber liderado unas repercusiones profundas en el sector del intercambio y la cooperación internacionales", explicó el director general Wang. "En mitad de la situación económica mundial de la post-pandemia, existe una necesidad acuciante de mejorar el intercambio internacional y promocionar la recuperación económica mundial. Para CEIBS, el foro de este año está particularmente integrado con un sentido de misión y responsabilidad".

El mensaje del director general Wang recibió el respaldo del director general (Europa) de CEIBS, Dipak Jain, quién, durante su discurso de bienvenida para abrir la etapa de la serie de Francia, destacó el momento pivote de los eventos y la importancia de la misión de la escuela para formar a líderes responsables que pueden llevar a cabo contribuciones importantes en los años venideros.

"Los retos a los que nos hemos enfrentado este año nos han enseñado a que el cambio es inevitable, la preocupación es opcional y una acción a tiempo es esencial. Al tiempo que nos acercamos hacia el final de 2020, existe una necesidad enorme de revivir la economía mundial", comentó el director general, Jain. "En CEIBS, hemos [...] continuado con el mantenimiento de unas previsiones internacionales destacadas, que nos han servido como puente importante para el intercambio cultural y económico entre China, Europa y el mundo".

El foro de Suiza explora el impacto de la transformación digital y el evento mundial 'cisne negro' sobre los nuevos modelos de negocios

El 26 de noviembre, el consejero delegado del CEIBS Zurich Campus, el doctor Robert Straw, hospedó el primer evento dentro de la serie, que echó un vistazo en profundidad a la Sino-Swiss Innovative Cooperation.

El antiguo embajador de Suiza para China y director general de la Swiss Centers Foundation, Jean-Jacques DE DARDEL, habló en primer lugar acerca de las relaciones de negocios sino-suizas dentro del contexto del mundo post-COVID-19. En particular, explicó que, a pesar de la crisis económica mundial, cree que las relaciones sino-suizas se mantienen para mejorar, y pueden servir como ejemplo positivo para ampliar la cooperación sino-europea.

El profesor asociado de estrategia de CEIBS, Chen Weiru, se encargó de dar el discurso en el que compartió algunos de los casos más recientes de digitalización en China. Como respuesta a la tendencia hacia la digitalización, el profesor Chen destacó que los negocios necesitaban hacerse la pregunta de si estaban orientados al futuro, de si su modelo de negocios era sostenible, de si su capacidad se había optimizado, de si habían utilizado nuevas tecnologías y de si estaban o no impulsados por la misión.

Después, el vicepresidente de Nestlé Asia-Oceanía-África, Bernie STEFAN, explicó que, más allá del tamaño del mercado, compañías como Nestlé se pueden beneficiar del nivel de competición e innovación en China. Añadió que la innovación y sostenibilidad ya no eran dos cosas separadas, y, además, eran necesarias para tener éxito en el mercado de China.

Los discursos fueron realizados por medio de un panel de debate con los ponentes moderados con el director de Sinolytics, Markus Herrmann Chen.

Alemania deja de mirar hacia factores que modelan el futuro para el sector mundial de la automoción

El 27 de noviembre, el doctor Straw hospedó la segunda tanda de la serie del foro bajo el banner de Paradigm Shift: The Future of the Global Mobility Industry.

En su discurso principal, el profesor de prácticas de gestión empresariales de CEIBS, Gong Yan, declaró que el sector de la automoción está sometido a un avance para estar impulsado a escala y convertirse en una que está sometido a escala y conectividad. Al mismo tiempo, indicó que el futuro de la industria se definirá según los negocios y el juego estratégico entre los fabricantes de automóviles tradicionales y los nuevos fabricantes de coches.

Tras el profesor Gong siguió el asesor senior de Horváth & Partners y antiguo director general de AUDI China, el doctor Dietmar Voggenreiter, quien debatió sobre algunos de los cambios experimentados por medio de la industria de la automoción. En concreto, explicó que los tres impulsores principales - COVID-19, calentamiento mundial y conducción autónoma - dispondrán del mayor impacto en las cadenas de suministros y las mejoras tecnológicas en el plazo de los próximos 10 a 15 años.

El evento se llevó a cabo con un panel de debate con el profesor Gong y el doctor Voggenreiter, estando moderado por medio del fundador y director general del Aspen Institute Central Europe.

El diálogo de inversión entre China-Francia destaca la importancia de la cooperación en el rebote de los negocios internacionales

El 3 de diciembre, el director general Jain y el director general de CCI Paris Île-de-France, Didier Kling, dieron la bienvenida al grupo distinguido de ponentes para una visión especial en la Joint China-France Effort to Drive Global Economic Recovery.

El profesor distinguido de CEIBS, director general del Paris Peace Forum y antiguo director general de WTO, Pascal Lamy, se encargó de dar el discurso principal, en el que indicó que la recuperación post-pandemia en Europa podría beneficiarse de los efectos del desarrollo económico de China, destacando la importancia de un diálogo igual en la continuación de la construcción de unas relaciones cooperativas buenas entre las dos partes.

El vicepresidente de CEIBS y decano Ding Yuan debatieron sobre el intercambio económico entre China y Francia, declarando que cree que la situación en la post-pandemia va a proporcionar más oportunidades para la cooperación sino-francesa. En concreto, predijo que Francia disfrutará de más oportunidades en cosmética, suministro médico, productos agrícolas y otros campos, mientras que Cina disfrutará de más oportunidades para el comercio y la inversión en los procesos de transformación en una economía de servicio, además de en los campos de las pensiones, cuidado de salud y finanzas.

Finalmente, el vicepresidente de industria de la Paris Ile-de-France Chamber of Commerce, Alain Eygreteau, lideró un debate de panel con el profesor Lamy y el profesor Ding, junto al asesor de la Embajada de Francia en China Regional Agricultural, François Blanc, y el cofundador y presidente de FreshFresh, y alumno de CEIBS, Shen Bin.

El evento de Reino Unido destaca las oportunidades en el sector de las finanzas en mitad de la "nueva normalidad"

La serie CEIBS Insights 2020 finalizó el 4 de diciembre con una serie de debates y discusiones de panel sobre el tema Sino-UK Finance Cooperation: Seeking Opportunities in Crisis.

(CONTINUA)