Celo lanza DeFi for the People, la iniciativa colaborativa global para llevar las finanzas descentralizadas a todo el mu

Defi for the People - CELO/PR NEWSWIRE

SAN FRANCISCO, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El ecosistema tecnológico de código abierto y basado en móvil Celo presenta DeFi for the People , el consorcio internacional de proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) Ethereum integrado por organizaciones crypto de todo el mundo reunidas con un fin común: llevar las finanzas descentralizadas a los más de 6.000 millones de usuarios de smartphones de todo el mundo.

Diseñada sobre Celo , esta iniciativa cuenta entre sus socios fundadores con Aave , Curve , Sushi , PoolTogether , 0x , UMA , Valora , Ubeswap y Moola Market entre otros, además de partners en el campo de la infraestructura y la formación como Chainlink , RabbitHole , The Graph o Wrapped.com . El programa ofrecerá más de 100 millones de dólares para proyectos de formación, becas e incentivos.

Aunque el modelo DeFi ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años, aún no cuenta con una adopción masiva -de los cerca de 5 millones de personas de todo el mundo que utilizan aplicaciones DeFi, menos del 10% vive fuera de los países desarrollados. DeFi for the People busca cambiar eso reuniendo a diseñadores de todo el mundo para crear productos que lo hagan más accesible y fácil de usar para las personas que más lo necesitan.

"Para millones de personas, el teléfono móvil es el dispositivo más importante y muchas veces su único acceso a internet. La plataforma Celo diseñada para móvil, con más de un millón de direcciones de carteras en 113 países, presenta una oportunidad única para llevar los beneficios de las finanzas descentralizadas a cualquiera con un dispositivo móvil", explica Rene Reinsberg, Co-Fundador de Celo .

Hackathon con un millón de dólares en premios financiación semilla

DeFi for the People celebrará el próximo mes de octubre un hackathon en el que invita a desarrolladores de todo el mundo a diseñar y construir proyectos DeFi en Celo. Se ofrece hasta un millón de dólares en premios y financiación semilla para que los equipos puedan empezar sus proyectos. Más información: defiforthepeople.org/hackathon ..

Acerca de Celo

Celo es un ecosistema de tecnologías de código abierto que prioriza el uso del móvil, con organizaciones e individuos que comparten la misión común de construir un sistema financiero que cree las condiciones para la prosperidad para todos. Para más información: https://celo.org/

