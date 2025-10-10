Central New Energy (01735.HK) debuta en el Congreso y Exposición Mundial de Energía en Turquía

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTAMBUL, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 8 al 10 de octubre, se celebró el Congreso y Exposición Mundial de Energía (EIF 2025) en el Centro de Exposiciones de Estambul, Turquía. Como uno de los eventos más antiguos de la industria de las nuevas energías en Turquía, esta exposición contó con el apoyo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía y atrajo a más de 300 expositores de todo el mundo.

CHG EnSOL Renewable Technology Co., Ltd., filial de Central New Energy Holding Group (01735.HK), presentó sus células fotovoltaicas de la serie CHG "C-STAR" y sus módulos fotovoltaicos de la serie CHG "ENSOL" en el stand I-238, reuniendo a las élites del sector energético mundial para explorar nuevas vías para el desarrollo de las energías renovables.

En esta feria, el stand de CHG EnSOL se convirtió en el centro de atención gracias a la alta eficiencia y adaptabilidad local de sus productos. Impulsados por la tecnología TOPCon-4.0 de tipo N, las células fotovoltaicas de la serie CHG "C-STAR" y los módulos fotovoltaicos de la serie CHG "ENSOL" demostraron una eficiencia de conversión significativamente mejorada, reduciendo eficazmente el coste normalizado de la energía (LCOE). Estos productos son altamente compatibles con los nuevos escenarios de aplicación energética en Turquía. Ya sea en las cálidas y secas zonas costeras del sur de Turquía o en las regiones del interior con importantes variaciones de temperatura entre el día y la noche, los productos CHG EnSOL se adaptan al entorno local gracias a su excelente resistencia a la intemperie, garantizando una producción de energía eficiente y estable.

Como una de las "500 Principales Empresas de Nueva Energía del Mundo en 2025", Central New Energy (01735.HK) no solo se centra en la I+D tecnológica y la iteración de productos, sino que también amplía su visión innovadora hacia las aplicaciones. En el futuro, Central New Energy (01735.HK) acelerará la construcción de un sistema de capacidad de producción local en Turquía, lo que ayudará al país a establecer su propia cadena industrial energética eficiente, inteligente y limpia. Esto busca alcanzar el doble objetivo de "Maximizar la Electricidad Verde" y "Optimizar los Costes del Consumo Energético", proporcionando a los usuarios locales servicios energéticos integrales de mayor valor.

Como líder en energía limpia e inteligente, Central New Energy (01735.HK) persistirá en abordar los desafíos de "globalizarse" con una perspectiva a largo plazo, participará activamente en la construcción de proyectos en regiones clave de la "Franja y la Ruta", se centrará en la innovación y la expansión en el extremo de la aplicación, promoverá la inclusión tecnológica y la modernización industrial a través de la integración práctica en la creación de valor local, expandirá profundamente los negocios internacionales y contribuirá con la fortaleza de CHG al desarrollo global verde, bajo en carbono y sostenible.

