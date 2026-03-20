CESI celebra 70 años de innovación al servicio de la energía

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Setenta años de historia industrial e innovación tecnológica al servicio del sector energético. CESI celebró hoy su aniversario con el evento "Impulsando el futuro" en su sede de Milán, una oportunidad para que instituciones y líderes de la industria reflexionaran sobre los hitos que han marcado la evolución del sistema energético italiano y mundial, y para debatir los retos que se avecinan.

Fundado en el año 1956, en pleno apogeo de la reconstrucción de posguerra, como centro de investigación aplicada para apoyar la electrificación del país, CESI ha contribuido significativamente al desarrollo, la seguridad y la modernización de la infraestructura energética de Italia. A lo largo de las décadas, el grupo ha colaborado con operadores e instituciones en el desarrollo de redes eléctricas, la definición de estándares técnicos y las pruebas de tecnologías avanzadas, apoyando las principales transformaciones del sistema eléctrico, desde el aumento repentino de la demanda energética tras la guerra hasta la transición actual hacia sistemas cada vez más descarbonizados e interconectados.

En la actualidad, CESI es un grupo internacional presente en más de 70 países, con experiencia en áreas que abarcan desde la ingeniería y la consultoría estratégica hasta las pruebas avanzadas de componentes eléctricos e infraestructura. El grupo es también uno de los principales fabricantes mundiales de células solares de alta eficiencia para aplicaciones espaciales, diseñadas y producidas en sus laboratorios de Milán y utilizadas en satélites civiles en diversos programas internacionales. Un portafolio de actividades que refleja la misión fundacional de CESI: combinar la innovación tecnológica con la independencia técnica para impulsar el desarrollo de sistemas energéticos.

"Hace setenta años, nos fundamos para apoyar el crecimiento industrial de Italia. En la actualidad, aportamos esa misma experiencia a la transición energética global", declaró el consejero delegado, Nicola Melchiotti. "La seguridad de la red, la descarbonización, la electrificación y la resiliencia de las infraestructuras son los retos clave de nuestro tiempo. En CESI, los abordamos como socio independiente y de referencia para gobiernos, operadores e inversores, contribuyendo al desarrollo de los sistemas energéticos del futuro".

El evento reunió a figuras destacadas del sector energético italiano, y los debates se centraron en las fuerzas clave que están transformando el sistema energético: la descarbonización, la seguridad del suministro, el desarrollo de la infraestructura eléctrica y la innovación tecnológica en un panorama geopolítico en rápida evolución.

"Celebrar nuestra historia significa mirar al futuro con responsabilidad", concluyó Melchiotti. "La energía es la columna vertebral de las economías modernas, y solo transforma el mundo cuando funciona. Garantizar su correcto funcionamiento ha sido la misión de CESI durante setenta años".

Contacto: Davide Cospito, davide.cospito@cesi.it , +393371031347

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