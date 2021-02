CF PharmTech y Chengdu Shangyi:Programa de recuperación en casa para pacientes de Covid-19 dados de alta

- CF PharmTech y Chengdu Shangyi lanzan el "Programa de recuperación en casa para pacientes de Covid-19 dados de alta" y anuncia el lanzamiento global hoy de la app gratuita "R Plus Health"

SUZHOU, China, 2 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- CF PharmTech, Inc. es una compañía farmacéutica totalmente integrada en China especializada en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Chengdu Shangyi Information Technology Co., Ltd es una compañía de servicios TI profesionales en la industria de la salud en China.

https://mma.prnewswire.com/media/1430351/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1430351/1.jpg]

En abril de 2020, CF PharmTech y Chengdu Shangyi lanzaron el "Programa de recuperación en casa para pacientes de Covid-19 dados de alta". Bajo la guía del profesor Li Jian'an, miembro de la American Academy of Medical Sciences y director del Rehabilitation Medical Center of the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, realizaron con éxito estudios sobre pacientes curados de Covid-19 que utilizaron control remoto de rehabilitación deportiva mediante la app "R Plus Health".

Los resultados clínicos superaron las expectativas de todos. El profesor Li Jian'an concluyó que el efecto del control de rehabilitación del deporte para pacientes que utilizaron la app fue comparable al efecto de los pacientes a los que se les administró atención en el "Mobile Cabin Hospital" de Wuhan. Las compañías lanzan conjuntamente la app gratuita "R Plus Health" en todo el mundo hoy.

La app es el tratamiento de rehabilitación en casa demostrado clínicamente y efectivo para pacientes con Covid-19. Es la primera "terapia digital patentada" aprobada por la NMPA (National Medical Products Administration). La principal función de la app es su evaluación cardiopulmonar, muscular y nutricional inteligente remota, que combina el equipamiento ponible con suplementos medicinales pre-empaquetados.

La app ayudará a mejorar la resistencia cardiopulmonar e inmunidad de los pacientes con Covid-19, poblaciones susceptibles, contactos de alto riesgo, personas mayores y niños con poca inmunidad. Una vez el usuario se registra, la app lleva a cabo evaluaciones inteligentes que incluyen cuestionarios y test de resistencia cardiopulmonar y funciones orgánicas. Tras una evaluación, los usuarios pueden acceder a su programa de ejercicio personalizado que incluye tipo de deporte, intensidad, tiempo y frecuencia. Los usuarios simplemente necesitan seguir los vídeos de entrenamientos y realizar los ejercicios. El efecto se mejorará si la app está conectada al equipamiento inteligente.

Desde el brote de Covid-19, más de 100 millones de personas han sido diagnosticadas en todo el mundo y el número de personas contagiadas está aumentando rápidamente. Se ha convertido en una pandemia mundial. Únase a la app "R Plus Health" para mejorar la forma física, mejorar la inmunidad y luchar contra el coronavirus.

Cómo descargar:1. Busque la app "R Plus Health" en la Apple Store o Google Play2. Haga clic en: https://download.rplushealth.cn/app/patient [https://download.rplushealth.cn/app/patient]

CONTACTO: CONTACTO: Yuyu Zhu,+86-13913531201, yyzhu@cfpharmtech.com