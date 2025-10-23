CGTN AMERICA y CCTV ONU: Diálogo global sobre innovación, apertura y desarrollo compartido

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 23 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- CGTN América y CCTV ONU lanzan el "Diálogo Global sobre Innovación, Apertura y Desarrollo Compartido".

China Media Group organizará un evento para los medios el viernes 24 de octubre en la Embajada de la República Popular China en Washington, D. C. El evento, que destacará la innovación, la apertura y el desarrollo compartido, reunirá a destacados diplomáticos, comentaristas y representantes de la generación joven de China y Estados Unidos para debatir los resultados y temas de la Cuarta Sesión Plenaria de China, celebrada en Pekín del 20 al 23 de octubre.

La sesión plenaria revisa las propuestas para la formulación del XV Plan Quinquenal (2026-2030) de desarrollo económico y social nacional. Se hace hincapié en el desarrollo de alta calidad, la autosuficiencia tecnológica, la transformación ecológica y la creación de un sistema industrial moderno que integre el crecimiento digital, inteligente y sostenible. La sesión también subraya la importancia de la educación, la ciencia y la tecnología como motores de la modernización, y aboga por una mayor confianza cultural y una mayor comprensión global mediante el diálogo y el intercambio.

El próximo evento para los medios contará con discursos magistrales de funcionarios y comentaristas de China y Estados Unidos, seguidos de una animada mesa redonda con jóvenes voces que explorarán temas globales clave, como la gobernanza global, la modernización china, la inteligencia artificial y la tecnología, la sostenibilidad, el cambio climático y los intercambios interpersonales. Estas conversaciones reflejan la visión y las aspiraciones de una nueva generación comprometida con la construcción de un mundo más inclusivo y con visión de futuro.

Entre 2021 y 2024, la economía china creció a una tasa anual promedio del 5,5 %, contribuyendo con casi el 30 % del crecimiento mundial, a la vez que impulsa el desarrollo verde, la innovación y la apertura. El debate busca ofrecer una nueva perspectiva sobre cómo estos logros y las nuevas orientaciones políticas pueden impulsar un progreso global inclusivo y sostenible.

